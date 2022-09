Orthographe, physique-chimie, anglais, histoire de l'art : 10 comptes TikTok pour s'améliorer en classe

Ils sont un peu les Mac Lesggy et Stéphane Bern nouvelle génération. Sur le réseau social TikTok, des professeurs ont créé des comptes sur lesquels ils publient chaque jour de courtes vidéos permettant de connaître des anecdotes pour briller en société ou s'améliorer dans une matière. Tous les domaines sont explorés : les mathématiques, l'orthographe, l'anglais, l'histoire de l'art ou encore la physique-chimie. Ces enseignants le précisent tous, ces vidéos ne remplaceront jamais les cours à l'école mais elles permettent d'apporter des connaissances et d'ouvrir les esprits, des jeunes comme des moins jeunes.

Ainsi, au milieu des millions de vidéos de danse, de chant, d'imitations ou encore d'animaux mignons, on découvre des pépites qui permettent par exemple de faire la différence entre une apocope et une aphérèse ou encore d'analyser un tableau de Gustave Caillebotte. France Inter a sélectionné 10 comptes à suivre.

Maitresse Adeline pour réviser les règles orthographiques

Des rappels de grammaire et d'orthographe en 30 secondes top chrono ! Voilà ce que propose "Maîtresse Adeline", professeure des écoles dans les Bouches-du-Rhône, sur son compte TikTok. Elle l'a lancé pendant le confinement pour s'amuser. Au départ, l'idée était de parler de son métier et puis "un jour, on m'a envoyé un texto qui contenait une faute d'orthographe. Cela m'a donné l'idée de faire une vidéo", raconte-t-elle. Et cela fonctionne, "plusieurs personnes se sont reconnues" dans cette vidéo.

Sur son compte, on apprend à faire la différence entre "en tout cas" et "en tous cas", à conjuguer le verbe envoyer ou encore à accorder les adjectifs de couleur. Cela "répond aux besoins des élèves mais aussi des étudiants et des jeunes parents", souligne-t-elle. D'après les statistiques de TikTok, ses vidéos sont vues par des utilisateurs de 25-45 ans. Ils sont plus d'1,8 million à s'être abonnés. On retrouve aussi les conseils d'Adeline sur Facebook , Youtube , Twitter et Instagram et dans un livre paru le 7 septembre dernier, "Finies les fautes".

Athenasol pour jouer avec les mots

Dans ses vidéos, "Athenasol" explique l'étymologie des mots ou leur sens avec bonne humeur et en reprenant tous les codes du réseau social à son compte. Dans sa vidéo de présentation, cette professeure se dit "passionnée par le langage, ses nuances et ses complexités". Alors en quelques secondes, elle transmet ses connaissances du français, du latin et du grec à ses nombreux abonnés. Ils sont plus de 694 000 à la suivre chaque jour. Sa vidéo la plus vue - sur le mot le plus long - a été regardée plus de 3,2 millions de fois.

Elle s'amuse aussi à répondre aux défis posés par ses abonnés. Par exemple : trouver ce qu'est l'autotopoagnosie ; un mot avec trois double consonnes ou encore un mot de 11 lettres avec aucune lettre identique .

Aartemis pour analyser les tableaux

Depuis un an et demi, Marlène et Héloïse, deux artistes plasticiennes et enseignantes en art et histoire de l'art, partagent sur leur compte TikTok "Aartemis" leurs "analyses pour se la péter dans un musée".

Après avoir fait le constat que les collégiens et lycéens étaient plutôt "détachés" voire "réfractaires" à leur matière, elles ont eu l'idée d'enseigner différemment, de "changer la manière de parler, en dédramatisant l'art", raconte Marlène. Une méthode qu'elles décident aussi de tester sur TikTok. Alors en avril 2021, elles ouvrent leur compte. "L'objectif était de faire revenir du monde dans les musées, notamment des publics qui ne se sentent pas légitimes à y aller." Dans leurs vidéos, elles partagent leurs connaissances et aident à comprendre le sens de certains tableaux. Par exemple "La Laitière", ou plutôt "Servante versant du lait".

Jour après jour, elles grapillent des abonnés. Ils sont plus de 111 000 à regarder leurs vidéos.

Yanntoutcourt pour se plonger dans l'histoire et décrypter l'actualité

"Yann tout court" est un peu le précurseur des professeurs sur TikTok. Ce professeur en lycée de la région toulousaine s'est lancé sur cette plateforme dès la fin 2019, "d'abord par curiosité". Le but n'était pas initialement de faire de la pédagogie. Et puis le confinement et les cours à distance sont arrivés. "Je publiais déjà mes cours en vidéo sur Youtube pour mes élèves et je me suis dit que c'était l'occasion de tenter. J'entendais que beaucoup de jeunes allaient sur TikTok et je me suis dit pourquoi pas moi." Il est très vite repéré par la plateforme, qui lui propose de faire - bénévolement - des vidéos pédagogiques pour TikTok France, sur la Première Guerre mondiale par exemple.

Puis, "à l'automne 2020, j'ai franchi la barre des 100 000 abonnés et je me suis mis à réfléchir au type de contenus que je pourrais proposer". Il réaxe alors son compte sur la déconstruction d'idées reçues en histoire et la chasse aux fausses informations afin de donner aux jeunes - et aux moins jeunes - les bons outils pour développer un esprit critique. À l'approche du brevet, il donne aussi quelques conseils méthodologiques. "Mais je n'envisage pas TikTok comme un prolongement de la classe. Une vidéo ne remplacera jamais un cours en présentiel", précise-t-il.

Une méthode qui paye : son compte totalise plus de 685 000 abonnés et certaines vidéos dépassent les 2 millions de vues.

Wonderwomath pour se réconcilier avec les mathématiques

Avec "Wonderwomath", les mathématiques ne sont plus un cauchemar. En quelques secondes, cette professeur explique des notions de cours, donne des conseils pour réviser, propose des énigmes ou encore répond à la fameuse question : "À quoi ça va bien pouvoir me servir d'apprendre les maths ?"

Son compte a été créé en janvier 2021 et enregistre déjà 278 000 abonnés.

Monsieur le chat pour découvrir des expériences scientifiques

"Monsieur le chat" est professeur de physique-chimie dans un collège de banlieue parisienne. Il a lancé son compte TikTok lui aussi au moment du confinement, d'abord pour s'amuser et s'occuper, puis pour partager ses connaissances. "Autant que ça serve" aux élèves, explique-t-il. En somme, "lier l'utile à l'agréable". Dans ses vidéos, il propose des expériences et des anecdotes sur la physique-chimie. Convertir l'énergie mécanique en énergie électrique, connaître le matériel de chimie ou encore expliquer l'utilité des antennes de fourmis. Le tout avec humour.

Résultat : 324 000 abonnés et une vidéo vue plus de 5 millions de fois. De quoi être repéré par le roi en la matière, Jamy, de l'émission "C'est pas sorcier".

Jamy pour tout connaître sur la science

Eh oui ! Jamy n'a pas vraiment reposé ses petites lunettes rondes. Lui aussi a sa chaîne TikTok, @epicurieux , où l'on apprend ce qu'est l''indice UV, comment fonctionne une éolienne ou encore qu'est-ce que l'hypervitesse. Il compte 1,4 million d'abonnés et entre 20 000 et 4 millions de vues à chacune de ses vidéos.

Mr Reveur pour apprendre à dessiner

Sur son compte TikTok, "Mr Reveur" donne des conseils pour apprendre à dessiner. Ce professeur d'arts plastiques publie des petits tutos dans lesquels il explique comment dessiner des yeux, une tresse ou encore le S de Superman. Il a créé son compte dès décembre 2019 et totalise plus de 18 000 abonnés.

Mike the Chameleon pour s'améliorer en anglais

"I love playing, laughing and learning", écrit "Mike the Chamaleon" sur son compte TikTok. Et il fait effectivement les trois à la fois : jouer, rire et apprendre. Ce professeur américain - qui vit en Espagne - a développé une méthode toute particulière d'apprentissage des langues sur TikTok : s'adresser directement à l'utilisateur et lui faire répéter les exercices. Sa façon de faire et son humour séduisent 8,7 millions d'abonnés. Et le nombre de vues s'envole : 41 millions de vues pour sa vidéo sur un dialogue permettant de s'entraîner sur le passé simple et le "present perfect".

Patricia Ruiz pour s'immerger dans la culture espagnol et anglaise

Il existe une multitude de comptes TikTok pour apprendre une langue. Pour s'améliorer à la fois en anglais et en espagnol, direction le compte de "Patry Ruiz". Cette professeure voit la vie en "spanglish", c'est-à-dire qu'elle alterne entre les deux langues. De quoi apprendre tout un tas de vocabulaire et des expressions du quotidien.