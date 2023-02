Othello au Théâtre de l’Europe Odéon du 18 mars au 22 avril 2023

Jean-François Sivadier, metteur en scène, se livre sur sa pièce Othello au Théâtre de l’Europe Odéon , lors d’un entretien avec Raphaëlle Tchamitchian, en décembre 2022 :

« Je pense à Othello depuis longtemps, mais ce qui m’attirait vers la pièce avant même son sujet, c’était sa forme. Comme le dit Iago, « nos corps sont des jardins dont nos volontés sont les jardiniers », et Shakespeare s’arrange toujours pour que les jardiniers sabotent le travail et laissent croître les herbes folles, jusqu’au basculement du monde vers la folie, la crise d’identité et le bain de sang. Othello n’échappe pas à la règle. On y voit la raison déserter le plateau et des êtres civilisés se transformer en bêtes sauvages.

Mais Shakespeare tente ici une expérience inédite : débarrasser son théâtre de tout ce qui en fait habituellement l’architecture. Il met de côté les grandes figures historiques, le symbole, la métaphysique, le surnaturel, les guerres de territoires, la multiplication des intrigues, des lieux, des travestissements et des personnages, pour se concentrer sur une intrigue simple, un texte sans « double-fond », un huis clos, une tragédie domestique, presque un fait divers.

Othello, histoire presque banale, est traversé par des thèmes shakespeariens récurrents dont le plus repérable est la naissance et l’exercice du mal. Et sans doute le mal n’a jamais été exposé de façon si brutale, si pure et surtout si absurde, que dans le personnage de Iago : un petit dieu maléfique (Shakespeare lui-même ?), descendu sur le théâtre pour brouiller les pistes, allumer des feux partout jusqu’à l’incendie général... »

►►► Extrait (William Shakespeare, Othello, texte français de Jean-Michel Déprats, Acte I, scène 3, éditions Gallimard) :

RODERIGO : La stupidité c’est de vivre quand vivre est un tourment et il nous est prescrit de mourir quand la mort est notre médecin.

IAGO : Oh le lâche voilà 5 fois 10 ans que j'observe le monde et depuis que je sais distinguer un bienfait d'un affront je n'ai jamais rencontré un homme capable de s'aimer lui-même. Moi avant de dire que je veux me noyer pour l'amour d'une pintade je consentirais à être changé en babouin.

Jean-François Sivadier reprend :

« Même si Othello n’est pas une pièce sur la politique, le politique s’insinue constamment dans le texte. Le premier acte qu’on a parfois tendance, à tort, à couper (comme l’a fait Verdi dans son opéra), est la fondation, le socle de toute la pièce. Le père de Desdémone, le sénateur Brabantio (qui aurait voulu pour gendre un italien « de souche »), accuse Othello (dans une logorrhée ouvertement raciste) d’avoir usé de sorcellerie pour séduire sa fille et l’épouser en secret, acte passible d’une peine d’emprisonnement. Dans le doute et sans preuve, le Doge de Venise fait l’impasse sur l’accusation du sénateur et décide d’envoyer Othello à Chypre, lui seul étant capable de repousser l’attaque imminente des Turcs. Shakespeare accentue le comique de la situation : Othello n’est sûrement pas très clair (le Maure a forcément quelque chose à se reprocher !), mais on n’a personne d’autre !... »

Il rebondit sur la jalousie :

« Elle se manifeste d’une étrange façon. À aucun moment Othello n’envisage de confronter sa femme, son supposé amant et celui qui les accuse, et il n’a besoin que d’une poignée de secondes pour passer du déni au doute et du doute à la certitude. La jalousie d’Othello est comme le symptôme d’une conviction profondément ancrée en lui : la conviction que lui, le Maure, l’étranger, ne sera jamais totalement accepté ni par la République de Venise, ni par sa femme, la fille du sénateur, et que dans les deux cas il est sur un siège éjectable... »

Certainement la pièce la plus théâtrale de Shakespeare car elle repose sur le langage :

« Si Shakespeare et son public adorent tellement les monstres c’est d’abord pour leur amour du jeu, du théâtre et leur capacité à manipuler le langage. Et la beauté du couple Othello-Iago vient aussi de la jouissance étrange qu’Othello éprouve à se laisser manipuler par le texte de Iago. Iago injecte dans le corps de son ennemi un poison mortel qui s’insinuera d’autant plus facilement, que le bourreau saura trouver les mots que sa victime a envie d’entendre. L’écrivain Iago va faire de son texte une arme d’autant plus efficace, qu’elle sera toujours séduisante. Othello va goûter ce texte comme une drogue et devenir accroc jusqu’à l’overdose… »

►►► Distribution

de William Shakespeare

mise en scène Jean-François Sivadier

avec