Où en est vraiment la "fusion du siècle" entre TF1 et M6 ?

C’est un rapprochement qui pourrait bien changer tout le paysage télévisuel français : la fusion entre les deux grandes chaînes privées TF1 et M6 créerait un immense groupe audiovisuel incluant des chaînes de télé (TF1 et M6 évidemment, mais aussi la chaîne d’info LCI, les chaînes TMC, W9 ou 6Ter), des radios (RTL, RTL2 et Fun Radio font partie du même groupe que M6), et surtout une capacité de production qui a pour vocation de défier les géants internationaux du secteur comme Netflix - et, accessoirement, un autre groupe français très investi en tant que plateforme de contenus, Canal +.

Mais mardi soir, ce projet a connu son premier revers de taille : le président du directoire du groupe M6, Nicolas de Tavernost, a lui-même annoncé qu’un premier rapport, écrit par l’une des instances de l’Autorité de la concurrence, se montrait défavorable à la création de ce nouveau super poids lourd de l’audiovisuel. Selon Nicolas de Tavernost, c’est notamment dans le domaine de la publicité audiovisuelle que le dossier montrerait des "problèmes de concurrence significatifs". Cela signifie-t-il que la fusion entre les deux chaînes est en danger ?

Publicité

En quoi consisterait cette fusion ?

Annoncé en mai 2021 , le projet verrait naître un nouvel ensemble super puissant à l'échelle nationale : les groupes TF1 et M6 occupent respectivement la deuxième et la troisième place du palmarès des parts d'audience (France Télévisions est en première place), avec respectivement 27,2% et 14,3% de PDA. À eux deux, ils représenteraient 41,5% de l'audience télé française.

Mais ce n'est pas ce qui intéresse le plus les deux groupes. D'abord, il y a des "synergies" (comprenez, des économies d'échelle) que les deux parties prenantes estiment à entre 250 et 350 millions d'euros. Et ensuite, ce ne sont ni France Télévisions, ni même vraiment Canal, les véritables concurrents du projet "Newborn" ( son nom de code, selon Le Monde ). Mais Netflix, Amazon et toutes les autres plateformes. Car aujourd'hui, TF1 et M6 possèdent chacun une plateforme de diffusion de contenus (MYTF1 et 6Play), sont actionnaires d'une troisième, Salto, dont France Télévisions a annoncé son intention de se retirer, détiennent des chaînes YouTube, des webradios, des podcasts, et produisent des films et des téléfilms par le biais de leurs filiales (TF1 Films, SND, etc.).

Quels sont les garde-fous ?

Ils sont nombreux, car toute la profession regarde cette fusion d'un œil au mieux vigilant, au pire inquiet ou réticent. La fusion donnerait naissance à un opérateur quasi monopolistique de la télé privée gratuite en France : et ça, ce n'est pas bon pour les sociétés de production qui produisent des émissions ou des fictions pour l'une ou pour l'autre des chaînes (ou de leurs filiales) et qui ont l'habitude de faire jouer la concurrence entre les deux. Même chose pour le sport : si TF1 et M6 ne se disputent plus les droits de retransmission des grandes compétitions sportives (Coupe du monde, Euro, etc.), ceux-ci risquent de baisser… et de partir sur des plateformes, comme c'est déjà le cas pour Roland-Garros, diffusé en partie sur Amazon Prime.

Vigie de ce genre de fusions et de regroupements, l'Autorité de la concurrence est là pour faire respecter les limites fixées par la loi en 1986 – bien avant la TNT et Internet. Par exemple, l'une des règles interdit de posséder plus de 49% d'une chaîne (par exemple, Bouygues ne détient "que" 47% de TF1), ou plusieurs chaînes qui font plus de 8%. Jusque-là, cette règle semblait couvrir tout risque de débordement, puisque seules deux chaînes privées dépassent ce chiffre de 8%. Et il s'agit… de TF1 et M6.

Il y a d'autres règles : un même groupe ne peut pas détenir plus de sept chaînes nationales sur la TNT. Or, actuellement, TF1 détient cinq chaînes (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI) et M6 en a cinq autres (M6, W9, Paris Première, 6Ter et Gulli).

Enfin, et cela a longtemps été une règle capitale, un même groupe ne peut pas détenir à la fois une chaîne TNT, une radio nationale et des quotidiens d'information (selon certains critères d'audience). Une limite avec laquelle a joué Vincent Bolloré, en rachetant CNews, Europe 1 et non pas un quotidien mais deux hebdomadaires d'actualité, Paris Match et Le Journal du Dimanche. De très nombreux observateurs du monde de la politique et des médias estiment que ces règles doivent donc changer - et plusieurs tentatives ont eu lieu pour modifier la loi, mais elles ont toujours échoué.

Qu'ont déjà fait TF1 et M6 ?

Ils se sont pliés à ces règles : la semaine dernière, le groupe Altice, propriétaire des chaînes BFM et RMC, était auditionné par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom, ex-CSA), pour obtenir le droit de racheter deux chaînes. Il s'agit de TFX (petite sœur de TF1 dédiée aux jeunes adultes) et de 6ter (qui dépend, comme son nom l'indique aussi, de M6). Ainsi, TFX, sur le canal 11, sera "une vitrine vers l'univers RMC-BFM", que le directeur général d'Altice, Arthur Dreyfuss, a promis sans télé-réalité. Quant à 6ter, elle changera de nom mais a priori pas tellement de format, restant consacrée à des programmes familiaux "au service du bien-être et du bien vivre en famille". Par ailleurs, M6 a accepté d'abandonner le canal TNT de Paris Première (qui restera disponible via les box internet et la télé par satellite).

Si l'on fait les comptes, cela fait trois chaînes de moins pour les deux groupes, soit un total de sept chaînes. Par ailleurs, TF1 s'est désengagé d'une partie de ses activités sur le marketing et la presse en ligne. Et pour contrer la règle des 8% évoquée plus haut, l'astuce consisterait à conserver deux entreprises bien différentes en bourse, TF1 d'un côté, M6 de l'autre.

Quel est le problème soulevé par le rapport de l'Autorité de la concurrence ?

La publicité. À la télévision, la diffusion de publicités est gérée par des régies publicitaires, chargées de vendre l'espace commercial de leurs chaînes de télé – et souvent d'autres chaînes plus petites qui n'ont pas suffisamment de force de frappe pour attirer seules les annonceurs. Ainsi, TF1 PUB gère la pub de toutes les chaînes du groupe, mais aussi par exemple des Indés Radios ou de la chaîne Antenne Réunion. Idem pour M6 Publicité, qui s'occupe de toute la pub des chaînes du groupe M6 et des radios associées à RTL.

En face, dans le paysage télévisuel français, il y a France Télévisions, un groupe public financé en grande partie par la redevance, et Canal +, groupe de chaînes en partie sur abonnement. Et quelques régies plus petites, comme Next Media Solutions (BFMTV, RMC, etc.) ou Amaury Média (La chaîne L'Equipe, etc.) Autrement dit, pas grand chose : à elles deux, les régies publicitaires de TF1 et M6 pèsent 75% du chiffre d'affaires français dans ce domaine. Et c'est cela qui pose problème : l'entreprise qui résultera de la fusion sera en situation de quasi-monopole sur la pub télé.

Comment réagissent les deux groupes ?

Ils sont aux aguets. Si l'on connaît le contenu de ce rapport de l'Autorité de la concurrence, qui aurait dû être confidentiel, c'est parce que Nicolas de Tavernost l'a évoqué en marge de la présentation des résultats semestriels de M6. Les deux groupes audiovisuels ont voulu être les premiers à dégainer… et à se défendre. "La nature et l'étendue des remèdes requis dans le rapport d'instruction feraient perdre toute pertinence au projet des parties qui, dans ce cas, l'abandonneraient", a-t-il ajouté – sans préciser toutefois quels étaient les remèdes proposés par le rapport. Une menace à peine masquée pour mettre la pression sur les différentes parties prenantes et les investisseurs – et ça a marché, le cours de TF1 et M6 en bourse a chuté à l'ouverture de la bourse mercredi.

Pour l'heure, comme principale réponse aux réserves de l'Autorité de la concurrence, TF1 et M6 entendent faire reconnaître que le marché de la publicité audiovisuelle se recoupe avec celui de la publicité sur Internet. Si on ne compte plus qu'un seul grand et unique marché, les deux régies ne représentent alors "plus que" 42% du marché, selon Le Monde . C'est donc l'évaluation que fera l'Autorité de la concurrence de cet argument qui fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre.

Quelle est la suite du calendrier ?

Dans tous les cas, le rapport évoqué n'est pas contraignant pour le collège de l'Autorité de la concurrence, qui auditionnera les deux groupes le 5 et le 6 septembre. D'ici là, TF1 et M6 se sont engagés à apporter une réponse au rapport, mais affirment qu'ils ont l'intention de "maintenir le projet tel qu'il a été présenté".

Si, enfin, l'Autorité de la concurrence donne son accord, il restera une étape capitale au mois de novembre : l'Arcom (ex-CSA) se penchera à son tour sur la question, et prendra aussi en compte les questions notamment éditoriales – exemple d'un sujet épineux, avec ce rapprochement, près d'un téléspectateur sur deux regarderait un JT produit par le même groupe audiovisuel. C'est si et seulement si TF1 et M6 obtiennent à la fois le feu vert de l'Arcom et celui de l'Autorité de la Concurrence qu'ils pourront fusionner, début 2023.