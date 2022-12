Oui, "tout le monde peut se faire vacciner" contre le Covid, assure le ministre de la Santé

Le ministre de la Santé répond à l'accusation de confusion. Oui, "tout le monde peut se faire vacciner" avec un rappel anti-Covid, a assuré vendredi François Braun à l'occasion d'une interview sur BFMTV et RMC. Toutefois, "les plus fragiles" restent mis en avant dans la communication vu leur risque de "mourir du Covid", a assuré le ministre. Une façon de clarifier la situation alors que la communication sur la vaccination de rappel de cet automne a été critiquée pour sa confusion.

"Tout le monde peut se faire vacciner, la vaccination n'est pas réservée aux personnes à risque, aux plus de 60 ans (...) Mais la cible, même si le terme n'est pas très bon, ce sont les plus fragiles", a ainsi rappelé François Braun. Plus tard dans l'après-midi, le ministre a même appelé à un "sursaut" concernant la vaccination contre la grippe et le Covid-19, lors d'une conférence de presse.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"La grippe n'est pas un gros rhume", a rappelé le ministre de la Santé à cette occasion. "Elle circule cette année sur notre territoire de façon précoce et est très active." Par ailleurs, "un doublement des passages aux urgences et des hospitalisations pour la grippe" a été constaté la semaine dernière, indique le ministre. "La vaccination contre la grippe et le Covid est ouverte à tous. Je ne peux qu'encourager chacun à se faire vacciner à l'approche des fêtes", a poursuivi François Braun. "C'est maintenant, avant les fêtes, qu'il faut vous faire vacciner", a martelé le ministre.

Refus "inacceptable" de certaines pharmacies

Interrogé sur le refus de certains pharmaciens de vacciner des moins de 60 ans, le ministre a estimé sur BFMTV que "ce n'est pas normal", "pas acceptable", car "il y a déjà des directives disant que la vaccination est ouverte à tout le monde". Il a invoqué sa "responsabilité, comme ministre de la Santé et de la Prévention, d'avoir un message plus fort" pour les personnes "de la population plus à risque" car "ce sont celles qui peuvent mourir" du Covid.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Mais tout le monde peut se faire vacciner", a répété M. Braun, jugeant ainsi "tout à fait normal" de se faire vacciner "si vous allez voir vos parents âgés pendant les fêtes".

"Porter un masque, ça vous protège vous"

François Braun a de nouveau misé sur l'incitation au port du masque, là où des soignants, épidémiologistes ou associations de patients réclament le retour d'une obligation en lieux clos. "En l'état de l'information que j'ai sur une reprise épidémique, j'insiste sur la responsabilité de nos concitoyens (...) Dans des endroits confinés, avec beaucoup de monde, porter un masque, ça vous protège vous, les personnes à côté de vous, le système de santé, en forte tension", a-t-il déclaré.