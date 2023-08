Pacte enseignant : combien d'enseignants le signeront, quel est leur profil ?

C'est le sujet sensible de la rentrée : le "pacte enseignant". Il est proposé à tous les professeurs des écoles, collèges et lycées, qui devront, s'ils le souhaitent, s'engager tout au long de l'année, à effectuer des missions supplémentaires, en échange de hausses de salaires. Ces missions seront rémunérées le double d'une heure supplémentaire habituelle : cela devrait représenter 18 heures dans l'année au minimum, rémunérées au total 1250 euros.

Parmi ces missions, les prioritaires sont le remplacement de courte durée dans les collèges et les lycées, et l'heure de soutien en français et en mathématiques en 6e. Les syndicats dénoncent ce principe de "travailler plus pour gagner plus" alors que le temps de travail moyen d'un professeur, selon des chiffres du ministère, est déjà de 43 heures par semaine.

Combien d'enseignants sont prêts à signer ce pacte ?

Pour l'heure, aucun chiffre officiel n'existe sur les enseignants qui ont choisi de signer ce "pacte enseignant" : en effet, c'est à la rentrée que les professeurs devront signer leur lettre de mission et s'engager pour l'année entière. Certaines académies avaient sondé les enseignants fin juin. Mais comme les décrets n'étaient pas encore parus, un certain nombre d'entre eux ne voulaient pas se positionner. Et les chiffres n'ont pas été rendus publics. Ils étaient sans doute bien loin de l'objectif affiché par le précédent ministre Pap Ndiaye, qui avait fixé à 30% minimum le nombre d'enseignants qui devraient signer le pacte pour que les nouveaux dispositifs prioritaires puissent fonctionner.

Si l'on se base sur quelques établissements contactés ces derniers jours, on est plutôt autour de 10% de volontaires. Un peu plus dans les collèges et les lycées professionnels, que dans les écoles, les lycées généraux et technologiques.

Quel est le profil des enseignants prêts à s'engager dans ce pacte ?

Ce sont souvent des professeurs qui font déjà des heures supplémentaires, et voient dans le pacte un moyen d'améliorer encore leur rémunération. Ou des enseignants qui ont tout simplement besoin de gagner plus en raison de leur situation personnelle et de la faiblesse des salaires, malgré la revalorisation (qui touche surtout les débuts de carrière).

Parmi ceux qui signeront le pacte, il y a aussi beaucoup de professeurs qui mènent déjà des projets dans leur établissement. Ou, en lycée professionnel, des enseignants intéressés, par exemple, par le fait de donner des cours en demi-groupe pour aider leurs élèves.

Beaucoup de contractuels sont également tentés, pour augmenter leur salaire. Et la tendance qui se dessine, c'est proportionnellement plus d'hommes que de femmes : les hommes, ayant souvent moins de charges familiales, sont plus disponibles pour effectuer ces heures en plus. Ce qui explique aussi que les professeurs des écoles, majoritairement des femmes, soient moins partants pour s'engager.