Pacte enseignant : voici à quoi ressemble les prospectus distribués aux professeurs par le ministère

Lors de leur pré-rentrée, les enseignants trouveront des prospectus destinés à promouvoir le "pacte enseignant". C'est le sujet de rentrée dans l'Education nationale. Il prévoit une rémunération supplémentaire en échange d'heures de travail en plus. Si l'ancien ministre Pap Ndiaye avait fixé l'objectif de 30% de profs à l'approuver et signer, la part serait bien plus faible. Le ministère se sent obligé de faire d'en faire la publicité.

Les revalorisations de salaire en exergue

Les chefs d’établissements du primaire et du secondaire ont reçu les prospectus jeudi dans leurs boîtes mail. La consigne du ministère peut être résumée ainsi : merci de l’imprimer et de le distribuer en salle des profs. Le document est décliné pour le public, le privé et les lycées professionnels.

Sur la première page, un tableau vante les revalorisations de salaire qui entrent en vigueur vendredi pour tous les enseignants; Sur la deuxième, un autre tableau promeut les nouvelles missions du "pacte" : soutien en maths et français en sixième, remplacement de courte durée et surtout on lit en rouge, et en gros caractères, les gains possibles : 1.131 euros nets par an pour une mission, jusqu’à 3.393 euros pour trois missions, dans le public. Ce sera un peu moins dans le privé.

Le nouveau ministre veut corriger le tir. "La fusée est partie de travers", admet en privé Gabriel Attal. La façon dont Emmanuel Macron a présenté ce "pacte" pendant la campagne a crispé, ajoute un cadre de l’administration : "Cela a été pris comme un reproche, celui qui les profs n’en feraient pas assez". Une "incompréhension", dixit Gabriel Attal, qu’il espère donc lever grâce à ce prospectus.

Un engagement en échange de hausses de salaires

Le "pacte enseignant" est proposé à tous les professeurs des écoles, collèges et lycées, qui devront, s'ils le souhaitent, s'engager tout au long de l'année, à effectuer des missions supplémentaires, en échange de hausses de salaires. Ces missions seront rémunérées le double d'une heure supplémentaire habituelle : cela devrait représenter 18 heures dans l'année au minimum, rémunérées au total 1.250 euros.

Parmi ces missions, les prioritaires sont le remplacement de courte durée dans les collèges et les lycées, et l'heure de soutien en français et en mathématiques en 6e. Les syndicats dénoncent ce principe de "travailler plus pour gagner plus" alors que le temps de travail moyen d'un professeur, selon des chiffres du ministère, est déjà de 43 heures par semaine.

Le prospectus distribué par le ministère de l'Education nationale. - *

