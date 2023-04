Palmarès des services publics : Pôle emploi, les CAF et les préfectures en bas du classement

La dématérialisation des services publics à marche forcée ne passe toujours pas. Pôle emploi et les caisses d'allocations familiales (CAF) sont les plus mal notés dans le Palmarès des services publics, que France Inter s'est procuré en avant-première ce vendredi. Il s'agit d'une enquête de satisfaction à l’égard de différents services publics accueillant du public. Elle a été menée par OpinionWay pour le think tank Le Sens du service public.

Pôle emploi, la Caf et les préfectures en bas du classement

Dans le détail, c'est Pôle emploi qui est le moins bien noté, avec 4,9 sur 10. Les caisses d'allocation familiales (CAF) sont notées 5,7 sur 10, tout comme les préfectures. "Pôle emploi et les CAF ont réduit la présence humaine, considérablement complexifié la possibilité de joindre des interlocuteurs et restreint l’amplitude d’ouverture des services", analyse le groupe de réflexion. Quant aux préfectures, elles "sont également mal évaluées en raison d’une difficulté d’accès aux réservations".

Publicité

"La fracture numérique n'est pas, comme on pourrait le croire, générationnelle. Elle concerne l'ensemble des Français", souligne Johan Theuret, cofondateur du collectif Sens du service public. "Ce n'est pas parce que les jeunes sont habiles avec leur smartphone sur les réseaux sociaux que pour autant, ils peuvent faire facilement des démarches en ligne sans être accompagnés", explique-t-il.

L'assurance maladie, les collectivités et les hôpitaux en haut du classement

À l'inverse, "les usagers sont plus satisfaits par les services publics qui ont conservé des guichets et accueils physiques". À la première place du classement, on retrouve ainsi l'assurance maladie ou la mutualité sociale agricole, avec une note de 6,6 sur 10. Viennent ensuite les collectivités locales (mairies, départements…) avec 6,5 sur 10 et les hôpitaux, avec 6,4 sur 10.

En mairie par exemple, "on traite des problématiques qui dépassent largement la compétence des communes, parce qu'il y a toujours une présence humaine - des agents publics ou des élus locaux - et quand les usagers sont complètement perdus, ils se tournent vers cette dernière présence humaine publique", explique Johan Theuret.

Conserver les points d'accueil physiques

Cette enquête de satisfaction permet aussi de constater que "les Maisons France Services, censées répondre au besoin de proximité et d’accompagnement aux démarches numériques, sont méconnues" par "54%" de la population. Quant aux "démarches téléphoniques", elles "restent utilisées par un tiers de la population". Toutefois, "la majorité de ceux qui ont contacté un service public par ce biais sont mécontents" (52%).

Le Sens du service public "réaffirme" donc "la nécessité de penser la dématérialisation des services publics comme une voie d'accès supplémentaire et non comme une substitution aux accès physiques ou humains".

Cette étude a été menée en ligne auprès d’un échantillon de 1004 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas. Les interviews ont été réalisées du 13 au 17 mars dernier.