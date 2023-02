Panne à la gare de l’Est : l’État rajoute 5 millions d'euros au plan de sécurisation des sites ferroviaires

Plus jamais une telle galère. En plus des 21 millions d’euros que SNCF Réseau a déjà prévu d’investir dans son chantier de sécurisation des infrastructures ferroviaires en Île-de-France, l’État a décidé d’ajouter 5 millions d’euros, a appris France Inter auprès de Clément Beaune . "25 % de plus, c’est la première fois que l’État fait cet effort", insiste le ministre des Transports, qui l’annoncera officiellement mercredi après-midi sur une station électrique en Seine-Saint-Denis.

L'objectif, après la pagaille vécue fin janvier gare de l'Est à cause d'un incendie sur un poste d'aiguillage, est de sécuriser environ 130 sites sensibles en Île-de-France d’ici à 2024. Les travaux sur 109 de ces sites seront à la charge de la SNCF , ceux de 20 à 25 sites à la charge de l’État. Des stations électriques, des câbles, des postes de circulation sur lesquels seront installés clôtures, alarmes, détecteurs de personnes, vidéosurveillance ou badges d’entrée. Chaque projet coûtera en moyenne 200.000 euros.

Publicité

"Besoin de sécuriser notre réseau"

"L’incident de la gare de l’Est a montré à quel point on avait besoin de sécuriser notre réseau. Il y a un programme très important mené par la SNCF, de plus de 20 millions d’euros sur 2023/2024. Il était important que l’État accélère et amplifie cet effort", explique à France Inter le ministre des Transports. Car, selon lui, les actes de malveillance sont la première cause de retard en Île-de-France : 300.000 minutes de retard par an, l’équivalent de 5.000 trains supprimés.

Fin janvier, l'incendie volontaire d'environ 600 câbles électriques d'un poste d'aiguillage à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) avait en effet complètement paralysé le trafic de cette grande gare parisienne, bloquant des dizaines de milliers d'usagers. Cet acte de "sabotage" avait contraint la SNCF à d'importants travaux d'urgence, pour finalement rétablir totalement la circulation deux jours plus tard. Ce plan de sécurisation va donc profiter à tout le monde, assure Clément Beaune, "car le réseau francilien concentre une bonne partie du transport ferroviaire national".

Éviter le fiasco pour Paris 2024

Rassurer et montrer qu’il agit pour la qualité des transports du quotidien alors que les désagréments se multiplient pour les usagers, c’est donc le premier impératif politique pour le gouvernement. Mais il y en a un autre, qui pourrait être lourd de conséquences : l'horizon des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 . "C’est une vitrine pour la France et le transport public en particulier. Il n’y a jamais eu une opération de transport aussi importante de celle qui arrivera à l’été 2024 dans notre pays. On doit faire tout ce qui est possible pour que cela se passe au mieux", admet le ministre. Un fiasco dans les transports publics serait, à n'en pas douter, un très coup dur pour l’image de la France.