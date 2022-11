Panneaux publicitaires et paysages gâchés : les quatre prix de "la France moche" 2022

Pas sûr que les maires concernés reçoivent ces prix avec le sourire. Cette année encore, l'association Paysages de France, qui lutte pour la sauvegarde des paysages, a décerné quatre prix de "la France moche". Pour cela, elle propose chaque année à ses adhérents de leur envoyer des photos "moches" de paysages remplis de panneaux publicitaires, que ce soit dans des zones commerciales ou dans la nature.

Un classement "subjectif"

Pour cette édition, Paysages de France a remis il y a quelques jours ces quatre prix à des communes du Puy-de-Dôme, de l'Isère, de La Réunion et du Gard. "Il ne s’agit pas d’un classement des villes les plus moches, mais de quatre endroits de France, dans quatre communes de France, qui, pour nous, représentent un peu de la France moche", précise l'association. L'idée n'est pas "de stigmatiser telle ou telle commune, mais bien de mettre en évidence des atteintes à des paysages urbains", précise-t-elle. "Le beau, le moche, c’est bien sûr subjectif. À chacun donc d’ouvrir les yeux et de porter son propre regard sur les lieux retenus."

La remise de ces prix, totalement sarcastique, vise surtout à faire réagir les habitants sur l'impact que peuvent avoir, dans ces cas-là, des panneaux publicitaires sur un paysage, en ville comme à la montagne. Avec cette cérémonie annuelle, Paysages de France veut aussi inciter les communes concernées à faire évoluer les choses. L'année dernière, deux des villes présentes dans ce classement de "la France moche" ont retiré les panneaux publicitaires visés.

Des panneaux publicitaires qui s'entassent

La première photo primée, dans la catégorie "prix de la [triste] banalité", a été prise dans la zone commerciale d'Aubière, ville du Puy-de-Dôme. "Elle ressemble parfaitement à la plupart des zones commerciales de France", indique Paysages de France.

Cette photo remporte le "prix de la [triste] banalité". - Paysages de France.

La deuxième photo a été prise par un adhérent de l'association en Isère. On y voit un "indispensable panneau numérique qui nous informe que nous sommes bien à Villard-de-Lans, qu’il est 16 h 35 et… nous montre le paysage qu’on pourrait voir s’il n’était pas là !", réagit l'association.

Cette photo remporte le "prix de la 'mise en lumière' du paysage". - Paysages de France.

La troisième photo, prise à Saint-Paul et primée dans la catégorie "agression du paysage 'en Réunion'", souligne l'accumulation de publicités du même type. Trois panneaux sur quatre représentent exactement le même encart publicitaire pour une marque de Whisky.

Cette photo a reçu le "prix de l'agression du paysage 'en Réunion'". - Paysages de France.

Enfin, dernier prix remis par l'association : celui de la "campagne publicitaire". À Moussac, dans le Gard, 12 panneaux qui font de la publicité pour des centres commerciaux ou un garage sont rassemblés sur un muret.