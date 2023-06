Papacito : YouTube ferme la chaine du vidéaste d'extrême droite

"Cette page est inaccessible. Désolé. Essayez d'effectuer une autre recherche". Voilà ce que l'on peut lire sur YouTube lorsqu'on cherche à accéder à la chaîne de l'influenceur d'extrême droite "Papacito". Ce vendredi, l'entité française de la plateforme mondiale de vidéo, propriété d'Alphabet, maison mère de Google, annonce avoir clôturé la chaîne du vidéaste d'extrême droite, après "plusieurs avertissements". "Le harcèlement et la cyber-intimidation ne sont pas autorisés sur YouTube, et nous avons des règles claires qui interdisent les contenus dans lesquels des insultes ou des menaces sont proférées de manière répétée ou malveillante à l'encontre d'individus", indique la plateforme à France Inter, dans une déclaration écrite.

Selon YouTube France, plusieurs vidéos de la chaîne avaient déjà été supprimées ces derniers mois pour violation de son règlement . Deux avertissements avaient déjà été prononcés. Le troisième, qui intervient ce vendredi, a entraîné la suppression de la chaîne. "Nous clôturons toute chaîne qui enfreint de manière répétée ou flagrante" les règles, indique encore YouTube qui précise que, rien qu'au dernier trimestre 2022, 472.000 vidéos ont été retirées pour non-conformité.

Un maire placé sous protection policière

Le maire du petit village de Montjoi, dans le Tarn-et-Garonne, avait été placé sous protection policière en fin de semaine dernière, à la suite de menaces de mort survenues après la diffusion d'une vidéo de cet influenceur le prenant pour cible. Dans une vidéo, le Youtubeur Papacito qualifie l'élu, Christian Eurgal, de "fouine" qu'il faudrait chasser du village. Dans la séquence intitulée "Infestation de fouines à Montjoi", vue plus de 478.000 fois sur Youtube, Papacito prend le parti d'un éleveur de porcs du village, en litige avec son voisin britannique sur l'utilisation d'un chemin. Papacito accuse le maire d'avoir favorisé le propriétaire britannique aux dépens de l'éleveur, ce que réfute Christian Eurgal.

Christian Eurgal, 75 ans, maire sans étiquette de cette petite commune de 190 habitants, avait alors reçu les menaces sur la messagerie téléphonique de la mairie et sur les réseaux sociaux. "On me menace de tout, 'on va venir te pendre haut et court', ' le peuple va s'occuper de toi ', et je ne vous dis pas tous les mots grossiers, c'est sans cesse ", avait-il détaillé à l'AFP. "Le harcèlement et le cyberintimidation ne sont pas autorisés sur YouTube et nous avons des règles claires qui interdisent les contenus dans lesquels des insultes ou des menaces sont proférées de manière répétée ou malveillante à l'encontre d'individus", a expliqué YouTube France dans son communiqué.

Papacito s'est déjà fait remarquer en 2021

Dans les environs de cette petite commune, des inscriptions sur les routes indiquant la direction du domicile du maire, avec le message accompagné de flèches "Eurgal, fouine de Montjoi", ont été faites à la peinture, a encore raconté l'élu. "Je suis d'un tempérament calme, je représente la commune, la République dans ma commune, on est dans un État de droit, je ne peux pas admettre que l'on puisse faire des choses horribles comme ça, je suis calme dans mes fonctions, mais intérieurement, je boue", avait affirmé M. Eurgal. Le parquet de Montauban a ouvert une enquête.

L'influenceur s'était déjà fait remarquer en juin 2021 pour avoir simulé l'exécution d'un électeur LFI, suscitant une réaction immédiate d'indignation de Jean-Luc Mélenchon. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour "provocation" au meurtre.