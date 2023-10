Papillomavirus : tout savoir sur la campagne de vaccination qui commence lundi dans les collèges

Une piqûre entre deux cours. La campagne de vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) commence ce lundi dans près de 7000 collèges. Cette campagne, annoncée en février dernier par Emmanuel Macron , vise à "permettre à chaque enfant d’accéder gratuitement à ce vaccin et de bénéficier de la protection contre des lésions précancéreuses et/ou de cancers", indique l'Institut national du cancer .

Chaque année, les HPV (abréviation anglaise pour human papillomavirus) sont responsables de plus de 6000 nouveaux cas de cancers en France, le plus souvent du col de l'utérus, de la vulve ou du vagin, mais aussi de la sphère ORL, de l'anus ou encore du pénis. "Il y a des pays qui se sont débarrassés de certains de ces cancers et nous, on est en retard", rappelait, lors de la rentrée, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. "On a la possibilité maintenant de faire un pas décisif pour se protéger collectivement."

Pour qui ?

En France, la vaccination contre les HPV est recommandée chez les filles de 11 à 14 ans depuis 2007, et chez les garçons du même âge depuis 2021. "Vacciner les enfants dès 11 ans garantit une meilleure réponse immunitaire et donc une meilleure efficacité du vaccin", souligne l'Institut national du cancer. La campagne de vaccination qui débute ce lundi concerne "800.000 élèves de 5e dans près de 7000 collèges publics et dans les collèges privés sous contrat volontaires".

En dehors de cette campagne, un rattrapage est proposé aux adolescents jusqu'à 19 ans non vaccinés, qui peuvent s'adresser à un médecin, sage-femme, infirmier, pharmacien mais également à un centre de vaccination municipal ou départemental.

La vaccination est-elle obligatoire ?

Elle est gratuite, entièrement prise en charge par la Sécurité sociale, et "fortement recommandée" mais non obligatoire. Ce sont aux parents et aux collégiens de décider s'ils acceptent ou non la piqûre. Pour que leur enfant bénéficie du vaccin, les parents - qui ont normalement reçu un kit d'information dans le courant du mois de septembre - doivent signer une autorisation de vaccination et la remettre à l'établissement.

Comment se déroule la vaccination ?

La vaccination contre les HPV comprend deux doses injectées à six mois d'intervalle. "La première dose sera proposée au dernier trimestre de l’année 2023 afin de permettre la réalisation de la seconde dose au plus tard en juin 2024", précise l'Institut national du cancer.

Cette campagne se déroule au sein même des collèges, qui accueillent une équipe mobile composée de professionnels de santé. La vaccination a lieu pendant le temps scolaire. Deux vaccins sont disponibles : Gardasil 9 (laboratoire MSD) et Cervarix (GSK).

Que permet le vaccin ?

La vaccination a fait ses preuves contre l'infection à ce virus, contre le risque de déclarer un jour certains cancers et contre la transmission du virus. "La vaccination prévient jusqu’à 90 % des infections à HPV à l’origine des cancers", souligne l'Institut national du cancer. Le vaccin protège contre neuf types de papillomavirus humains notamment en cause dans 90 % des cancers du col de l'utérus, 80 % des cancers de l’anus et 90 % des verrues ano-génitales.

"En France chaque année, 6400 cancers sont potentiellement dus aux HPV." Les femmes en sont les principales victimes, avec notamment 2900 cancers du col de l'utérus. Plus d'un quart des cancers concernent aussi les hommes : 1060 cancers de l’oropharynx, 360 cancers de l’anus et plus de 300 cancers de la cavité orale, du larynx et du pénis.

Par ailleurs, les virus HPV sont "responsables des très fréquentes verrues ano-génitales qui dégradent sérieusement la qualité de vie", ajoute l'Institut national du cancer.

Une étude récemment publiée dans la revue scientifique "The Lancet" confirme que "le virus HPV se trouve partout, il est extrêmement transmissible", a commenté à l'AFP Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue contre le cancer et médecin de santé publique. "Le virus HPV se transmet par contact des muqueuses ou de la peau, presque exclusivement lors des rapports sexuels, avec ou sans pénétration", rappelle la Haute autorité de Santé , qui précise que "les préservatifs protègent imparfaitement contre l’infection à HPV, car ils ne couvrent pas l’intégralité des parties génitales".

Vacciner les jeunes garçons, futurs partenaires sexuels et conjoints, doit aussi permettre de diminuer le risque de transmission de ces virus. "Les garçons se contaminent avec des filles, les filles avec des garçons, et il y a des filles qui se contaminent avec des filles et des garçons avec des garçons", résume Emmanuel Ricard. "À un moment, si on veut arrêter la circulation du virus, il faut vacciner tout le monde." Avec ce vaccin, l'espoir est in fine d'éliminer totalement les HPV.

Depuis plus de dix ans, plus de 6 millions de doses ont été prescrites en France et plus de 300 millions dans le monde, selon l'Institut national du cancer, et ont confirmé l'absence de risque et l'efficacité du vaccin. L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) promet un maximum de transparence lors de la campagne vaccinale dans les collèges en publiant chaque mois les déclarations d'effets indésirables qui pourraient survenir, puis des synthèses au printemps et à l'été 2024 avant un rapport plus global dans un an.

Quelle est la couverture vaccinale aujourd'hui ?

En France, la couverture vaccinale contre les HPV est "insuffisante", selon l'Institut national du cancer. Fin 2022, 48 % des filles et 12 % des garçons de 15 ans avaient reçu au moins une dose de vaccin, selon Santé publique France . "Un taux bien en dessous de l’objectif de 80 % inscrit dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers à horizon 2030."