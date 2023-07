"Parce qu'ils m'ont aimé" : Berlusconi lègue 100 millions d'euros à son frère et à sa dernière compagne

Estimé à plus de 6,4 milliards d'euros par le magazine Forbes, le bas de laine de Silvio Berlusconi a été généreusement distribué entre les différents membres de sa famille, à commencer par sa dernière compagne et son frère.

Marta Fascina, 33 ans, ex-mannequin et députée du parti Forza Italia, n'était pas mariée au Cavaliere, mais elle partageait sa vie depuis 2020. Ce dernier a pris soin de ne pas la léser en lui léguant un généreux chèque de 100 millions d'euros. Il a légué le même montant à son frère Paolo. Dans l'enveloppe qui leur était destinée, un mot du défunt, qui se justifiait : "Parce que je les ai aimés et qu’ils m’ont aimé".

L'empire aux héritiers directs

Politicien, et homme de médias, Berlusconi a ensuite agi en homme d'affaires avisé en répartissant de façon traditionnelle les parts de sa florissante holding familiale FinInvest entre ses cinq enfants, dont la majorité aux aînés, déjà investis dans les affaires de leur père.

Les directives de Silvio Berlusconi étaient fixées dès janvier 2022, avant son départ pour un séjour à l'hôpital : "Je vais à l’hôpital de San Raffaele, si je ne devais pas revenir, je vous prie de prendre acte de ce qui suit. (…) Merci, tant d'amour pour vous tous, votre papa".

Aux deux aînés, nés de son union avec sa première épouse Carla Dall'Oglio, leur père a réservé 53% des parts que ce dernier détenait avant son décès: Marina (56 ans) était déjà à la tête de FinInvest depuis 2005, dont le chiffre d'affaire annuel serait estimé à 4 milliards d'euros. Pier Silvio (53 ans) dirigeait, lui, la tête de pont de la société, le groupe de télévision Mediaset/MediaForEurope.

Aux trois plus jeunes, Luigi, Eleonora et Barbara, issus de son second mariage avec l'ex-actrice Veronica Lario, leur père a légué 47% de sa holding. Dans une note écrite, Silvio Berlusconi a également pris soin de préciser que, contrairement à ce qui était son cas de son vivant, aucun de ses cinq enfants ne détenait le contrôle exclusif de sa société.

30 millions pour son frère d'arme

Dans le testament de Silvio Berlusconi, on retrouve aussi le cofondateur de son parti Forza Italia, l'homme politique Marcello Dell’Utri, qui fut aussi un temps délégué de sa holding FinInvest et qui doit recevoir une enveloppe de 30 millions d'euros.

Comme Berlusconi, Dell’Utri, 81 ans, avait été condamné par la justice à sept ans de prison pour "complicité d'association mafieuse" pour avoir tissé des liens entre l'empire Berlusconi et Cosa Nostra.