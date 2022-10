Parcours, calendrier, participants : cinq questions sur le marathon de Paris 2024, ouvert aux amateurs

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a dévoilé ce mercredi le parcours du marathon. Présente à chaque édition des Jeux depuis 1896, la course sera évidemment au programme de Paris 2024, mais avec une nouveauté : il y aura deux marathons, l'un pour les athlètes, l'autre ouvert au public. Ce deuxième marathon sera organisé sur le même tracé que celui des athlètes. Par ailleurs, un 10-kilomètres sera aussi au programme. Car l'ambition de Paris 2024 est "d'ouvrir grand les Jeux", rappelle Tony Estanguet.

Quel parcours ?

Les 42,195 kilomètres du marathon ont été tracés au milieu des "plus beaux monuments de Paris et de sa région", souligne le président du Comité, Tony Estanguet. Les coureurs s'élanceront de l'Hôtel de ville de Paris et arriveront aux Invalides. Entre les deux, ils passeront par huit autres villes : Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville d'Avray, Versailles, Viroflay, Chaville, Meudon et Issy-les-Moulineaux. Le parcours du "Marathon pour tous" sera à 99% le même. Voici les sites et monuments sur le parcours :

Hôtel de ville de Paris

Bourse de commerce

Palais Brongniart

Opéra Garnier

Place Vendôme

Jardin des Tuileries

Pyramide du Louvre

Place de la Concorde

Les ponts de Paris (Pont de l’Alma ; Alexandre III ; Iéna)

Grand Palais

Palais de Tokyo

Jardins du Trocadéro

Maison de la Radio

Manufacture et Musées nationaux de Sèvres

Forêt domaniale des Fausses-Reposes

Monuments Pershing - Lafayette

Château de Versailles

Forêt domaniale de Meudon

Parc André Citroën

Tour Eiffel

Musée Rodin

Esplanade des Invalides

Ce parcours est qualifié "d'exigeant" par les organisateurs, avec un dénivelé positif de 438 mètres et un dénivelé négatif de 436 mètres entre le départ et l'arrivée. L'inclinaison de pente la plus forte est de plus de 13 %, en descente comme en montée. "On part de 34 mètres d'altitude à l'Hôtel de ville pour remonter à un point haut à 183 mètres au 20e km, avec des passages à 6,5%", donne en exemple Alain Blondel, responsable de l'athlétisme à Paris 2024. "Et la deuxième difficulté, c'est l'ascension de la côte du Pavé des gardes, qui va durer 900 mètres, entre 11 et 13,5%."

Le 10-km aura les mêmes points de départ et d'arrivée mais restera dans Paris intramuros.

Attention, le "Marathon Pour Tous" ne s'inscrit pas dans le circuit officiel des compétitions internationales.

Pourquoi ce tracé ?

Ce parcours a une "dimension symbolique forte, puisqu’il rend hommage à un moment fondateur de l’histoire de France, et aux valeurs d’émancipation et de solidarité au cœur des Jeux de Paris 2024", indiquent les organisateurs. Cet événement, c'est la "marche des femmes" des 5 et 6 octobre 1789, quand des commerçantes et ouvrières des faubourgs populaires, rejointes ensuite par des hommes, ont traversé Paris, jusqu'à Versailles, pour réclamer du pain et des armes. "Six mille à sept mille femmes se sont rassemblées à l'Hôtel de ville de Paris puis ont marché jusqu'à Versailles pour aller voir le roi et ont réussi à lui faire signer la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen", rappelle Aurélie Merle, directrice des compétitions sportives à Paris 2024.

"Révolutionnaire, populaire, féminine, cette marche est le symbole de l’ambition et des valeurs des Jeux Paris 2024", écrit le Comité. Pour mettre l'accent sur ces valeurs, les Jeux respecteront une parité stricte, toutes disciplines confondues, pour la première fois, promettent les organisateurs. Et c'est l'épreuve féminine de marathon et non celle masculine qui viendra conclure le programme d'athlétisme, à l'inverse de l'ordre traditionnellement appliqué, et à quelques heures de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024..

Qui peut participer au marathon pour tous ?

Pour le "Marathon pour tous", le Comité d'organisation compte délivrer 20 024 dossards et autant pour le 10-km. Plus de 3 000 dossards ont déjà été distribués.

L'inscription à ce "Marathon pour tous" est ouverte à partir de 20 ans. Pour le 10-km, c'est à partir de 16 ans. L'objectif de Paris 2024 est d'attribuer autant de dossards à des femmes qu’à des hommes. Par ailleurs, toutes les personnes en situation de handicap pourront participer aux courses du Marathon pour tous.

Les organisateurs prévoient quelques surprises sur les parcours et notamment la présence d'athlètes et de personnalités à chaque vague de départ du 42,195 km et du 10 km "pour animer l'échauffement et créer une ambiance de ferveur jusqu'à la ligne d’arrivée". Des animations seront aussi organisées tout au long du parcours et seront dévoilées en 2024.

Comment participer ?

Les dossards du "Marathon pour tous" et du 10-km sont gratuits. Pour tenter d'en gagner, il y a trois portes d'entrée différentes :

Soit s'inscrire sur club.paris2024.org. Puis choisir sa course, marathon ou 10 km. Et enfin participer aux challenges sportifs organisés quatre fois par an en moyenne pour tenter de gagner un dossard ; ou réaliser "ta dose de sport quotidienne" pour cumuler 100 000 points via le Club Paris 2024 avant le 31 décembre 2023, afin de pouvoir participer à un tirage au sort début 2024. Six challenges sportifs ont d'ores et déjà été organisés.

Soit se rendre sur l'application mobile "Marathon pour tous" et relever quatre challenges de course à pied chaque mois, à faire seul ou en équipe, pour tenter de gagner son dossard, pour le marathon uniquement.

Soit s'abonner au compte Instagram @teamorangerunning et participer aux nombreux jeux-concours pour tenter de remporter un dossard pour le marathon ou le 10 km.

Tous les dossards seront distribués au plus tard début 2024, "pour permettre aux heureux élus de mettre à profit les mois restants pour se préparer aux courses du Marathon Pour Tous".

Quel calendrier ?

Les Jeux olympiques se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024. Le marathon olympique masculin aura lieu le 10 août, à partir de 8 heures, et 80 athlètes seront au départ. Celui des femmes aura lieu à partir de 8 heures le 11 août, en clôture des épreuves d'athlétisme. Les participantes seront également 80.

Le Comité d'organisation n'a pas encore communiqué la date du "Marathon pour tous" et du 10-km.