Parcoursup : 83,5% des lycéens ont reçu au moins une proposition d'admission

À l'issue du Conseil des ministres, Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a annoncé que "83,5% des lycéens, soit plus de 8 sur 10 ont reçu au moins une proposition d'admission ou plusieurs" sur Parcoursup, la plateforme d'affectation dans l'enseignement supérieur depuis 2018. Elle a ajouté "c'est un résultat meilleur qu'en 2021". Qu'en est-il dans les chiffres ? Nous avons vérifié.

+ 3% par rapport à 2021

Selon le dernier tableau de bord publié par le gouvernement , ce 14 juin 2022, plus de 519.000 lycéens ont reçu "une ou plusieurs propositions d'admission", sur les 622.000 inscrits sur Parcoursup cette année, ce qui correspond en effet à 83,5% des lycéens ayant au moins un vœu accepté dans l'enseignement supérieur, 12 jours après l'ouverture de la phase d'admission principale (le 2 juin).

Publicité

L'an dernier, cette phase d'affectation avait commencé plus tôt, le 27 mai. 12 jours après, le 8 juin, 80,5% des lycéens avaient reçu au moins une proposition d'admission, soit 3 points de moins. La ministre note par ailleurs que cette année "1.500 nouvelles formations ont été proposées sur la plateforme", soit 21.000 en tout, dont environ 7.000 en apprentissage, toujours selon le ministère.

Un chiffre en très légère progression par rapport à 2019

Si l'on compare avec les années précédentes, le taux de lycéens affectés sur au moins un vœu à J+12 sur Parcoursup est globalement stable. Sil n'était que de 80% en 2020, il était déjà de 82% en 2019, alors qu'il y avait plus de lycéens inscrits sur la plateforme (640.000).

Ces chiffres ne disent toutefois rien de la qualité des vœux proposés, et si celle-ci s'est améliorée. Cette première proposition peut correspondre au vœu préféré de l'élève, ou à son dernier choix, non-sélectif.

Les étudiants en réorientation moins bien servis

Concernant les "étudiants en demande de réorientation" sur la plateforme (plus de 185.000 inscrits sur Parcoursup en 2022), le taux de jeunes ayant reçu au moins une proposition d'admission au bout de 12 jours est plus faible : 67,8 %. Toutefois, il progresse de cinq points par rapport à l'an dernier (62,7% à J+12). Pour ces étudiants en réorientation, les chiffres disponibles ne permettent pas de comparer à 2019 et 2020.

Les propositions de formations pour les élèves vont continuer à tomber tous les matins jusqu'au 14 juillet, au fur et à mesure que les listes d'attente dans les établissements évoluent. En conférence de presse, la ministre de l'Enseignement supérieur a salué "une réelle avancée du premier quinquennat avec cette plateforme", qui a succédé à APB. "Parcoursup fonctionne, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas fonctionner encore mieux", a-t-elle ensuite nuancé, réitérant "l'objectif d'apporter des réponses plus rapidement" aux élèves.

À partir du 23 juin, s'ouvre la phase d'admission complémentaire. Les élèves qui n'auront à cette date aucune proposition ou seront déçus, pourront formuler 10 nouveaux vœux. Plus de 80.000 candidats ont trouvé une place à ce moment-là l'an dernier, note le ministère. Enfin, à partir de début juillet, les lycéens sans vœux pourront solliciter l’aide des Commissions d’Accès à l’Enseignement Supérieur, pour qu'elles examinent leur dossier et leur proposent de nouvelles offres de formation, en adéquation avec leur parcours.