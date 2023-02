Parents d'élèves, enseignants et élus se mobilisent contre la fermeture annoncée de 250 classes à Paris

Près de 250 classes vont fermer à Paris à la rentrée 2023, en raison d'une baisse du nombre d'élèves dans l'académie. Pour protester contre ces fermetures, une mobilisation est prévue mardi matin : parents d'élèves, enseignants et élus ont prévu de se rassembler à 8h30 devant le rectorat. Ce dernier prévoit la fermeture de 187 classes dans le primaire, dont 56 en réseau d'éducation prioritaire (48 en REP et 8 en REP+) et 60 en collège.

Le nombre d'élèves dans l'académie parisienne à la rentrée 2022 a baissé, selon le dernier relevé : l'académie parisienne dénombre 4.093 élèves en moins en septembre 2022. En tout, sur ces dix dernières années, le nombre d'élèves a baissé de 20% dans l'académie, soit 27.500 en moins.

Parents d'élèves et enseignants ont prévu de se réunir mardi à 08h30 devant le rectorat de Paris pour protester. Certaines écoles, comme l'école Godefroy Cavaignac, dans le 11e à Paris, seront fermées mardi en signe de protestation des personnels et de parents d'élèves.

"Une classe en moins, c'est des projets éducatifs qui s'effondrent"

Les parents d'élèves redoutent des conditions d'apprentissage dégradées, notamment pour les établissements en zone d'éducation prioritaire. L'école des Pyrénées dans le 20e arrondissement est concerné : une classe doit fermer dans cet établissement classé REP qui accueille près de 200 écoliers dont beaucoup ont des difficultés. La fille d'Emilia est scolarisée dans cette école.

Pour cette maman très inquiète, une classe en moins peut avoir des répercussions en cascade sur l'ensemble de l'équipe pédagogique : "Dans l'école de ma fille, il y a une équipe pédagogique forte, qui a pérennisé des projets avec l'Opéra ou d'éducation aux médias, ce qui permet un travail de fond avec les élèves, surtout avec les élèves en difficulté !"

"Supprimer une classe, cela veut dire que l'école se verrait retirer un certain nombre d'heures dédiées à ces projets", explique la mère de famille, "ces heures sont déterminées en fonction des effectifs du corps enseignant."

"Si tous ces projets, qui sont bénéfiques pour les élèves en difficulté, ne plus sont plus portés par un nombre suffisant d'enseignants, ils vont tomber à l'eau", avertit Emilia, "et ça met beaucoup de parents en colère, parce que le travail en petits groupes menés par tous ces profs porte ses fruits depuis des années."

Reprenant les mots de la FCPE , Emilia s'insurge : "On peut pas saigner les écoles au prétexte d'une baisse démographique."

Les parents d'élèves se sont déjà mobilisés vendredi 10 février à Paris - Emilia Sichili

Des équipes déjà en tension

Le Rectorat assure que ces fermetures ne créeront pas de classes surchargées car à la rentrée dernière, les classes parisiennes comptaient en moyenne moins de 20 élèves, en deçà du plafond national qui est fixé à 24 élèves par classe dans le primaire. En cas de difficulté à la rentrée prochaine, le Rectorat précise encore que des aménagements seront possibles.

Julien Pamart, parent d'un élève scolarisé dans le 20e arrondissement et co-président de l'association "Le 20e aux Enfants" qui représente une vingtaine d'écoles, redoute que ces suppressions de classes accentuent les difficultés rencontrées par les élèves et les enseignants. Certains établissements du secteur font face à de gros manques : "On manque cruellement d'AESH, par exemple, ces auxiliaires qui encadrent des élèves en difficulté !"

"Ce que je sais, c'est que des équipes sont déjà en tension dans les établissements concernés par les fermetures", constate Julien Pamart, "donc il faut que l'académie s'adapte en fonction et face du cas par cas !"

En septembre 2022, une cinquantaine de classes avaient fermé à Paris, où l'opposition dénonce régulièrement, à l'image de Rachida Dati (LR), une ville qui "se vide".

Entre 2014 et 2020, Paris a perdu en moyenne 12.400 habitants par an. "Les Parisiens sont toujours plus nombreux à déménager", et ces départs "sont notamment motivés par le coût élevé du logement" et "l'offre réduite de logements de grande taille pour les familles", expliquait l'Insee dans un rapport publié fin décembre.