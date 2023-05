Paris 2024 : à un an des JO, la présidente du Comité olympique français démissionne

C'est un nouveau coup dur pour les Jeux olympiques de Paris 2024, après une succession de polémiques qui commencent à sérieusement gâcher l'esprit de fête populaire que les organisateurs souhaitent leur insuffler. En conflit ouvert avec son prédécesseur, Denis Masseglia, la présidente du Comité olympique français (CNOSF) a fini par jeter l'éponge de manière spectaculaire, seulement deux ans après son élection en juin 2021. Une démission annoncée lors de l'assemblée générale qui se tenait se mercredi.

La secrétaire générale du CNOSF, Astrid Guyart, va assurer l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président, "dans les trois mois à venir" selon le communiqué officiel.

"Une situation intenable"

Il faut dire que le climat devenait insupportable au sein de l'instance olympique : coups bas, révélations d'échanges de mail dans la presse, des soupçons de harcèlement, et même une plainte annoncée par Denis Masseglia, l'ancien président, contre sa successeure devant le Parquet national financier. "Cette démission, c'est une façon de régler la crise, et c'est assez noble", réagit un président de fédération. "La situation n'était plus tenable, elle a fait le choix qu'il fallait", assure un autre.

Selon les informations du service des sports de Radio France, Brigitte Henriques a justifié son départ au nom de la "sérénité nécessaire aux athlètes pour préparer les jeux, et surtout aux bénévoles qui s'engagent", dans un discours lors de l'assemblée générale du CNOSF.

La crise avait débuté en septembre 2022 avec l'éviction de l'ancien bras droit de Brigitte Henriques. Cette situation particulièrement tendue inquiétait de plus en plus le monde du sport, à un peu plus d'un an du début des JO 2024, déjà largement décriés entre le prix exorbitants des places , le coût pour les collectivités qui verront passer la flamme , l'utilisation massive d'une main-d'œuvre bénévole ou la récente polémique autour du déplacement de SDF parisiens vers d'autres régions .