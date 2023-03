Paris 2024 : comment Île-de-France Mobilités se prépare à transporter sept millions de spectateurs

À près de 500 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques 2024 de Paris , c'est l'une des questions centrales : comment transporter les sept millions de spectateurs attendus ? En Ile-de-France, 25 sites olympiques seront desservis : 12 à Paris et 13 en petite et grande couronne. Île-de-France Mobilités (IDFM) qui gère les transports dans la région prépare ses plans de transports.

Deux points sont particulièrement surveillés : le Stade de France et la cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet sur la Seine, à travers tout Paris. Les Jeux Olympiques auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024. Plus de 750 sessions sont prévues, soit 50 par jour. Chaque jour pendant les JO, IDFM prévoit de transporter jusqu'à 500.000 spectateurs.

Une cérémonie d'ouverture sous très haute surveillance

La cérémonie d'ouverture des JO 2024 aura lieu sur la Seine, au cœur même de Paris. Un défilé d'est en ouest entre le pont d'Austerlitz et le Pont d'Iena avec des embarcations pour chaque délégation. Cette traversée de six kilomètres s’achèvera devant le Trocadéro pour le spectacle final. Des centaines de milliers de spectateurs sont attendus. Mais IDFM appelle le Comité d'organisation des Jeux Olympiques à ne pas dépasser les 500.000 spectateurs, pour des raisons de sécurité. "Il y aura des centaines de milliers de personnes le long de la Seine, ça va faire beaucoup de personnes, d'autant plus que les ponts seront fermés. Ce qu'on demande c'est qu'un minimum de ponts soient ouverts pour permettre les flux avant et après la cérémonie. Nous avons demandé à ce que la jauge soit inférieure à 500.000 spectateurs pour éviter tous les problèmes d'afflux qui pourraient être dangereux", explique Laurent Probst, directeur d'Ile-de-France Mobilités.

La question complexe de la desserte du Stade de France

Pas question pour IDFM de revivre le fiasco de la finale de la Ligue des Champions Liverpool - Real Madrid, le 28 mai 2022, et les graves incidents et scènes de violence aux abords du Stade de France. C'est pourquoi l'autorité des transports dans la région francilienne prépare un plan très précis pour accueillir les spectateurs. L'objectif d'IDFM est de permettre à 100% des spectateurs de venir en transports en commun (contre 60% habituellement). Le défi est de taille car de nombreuses journées compteront deux sessions au Stade de France, donc deux fois plus de spectateurs. Le stade, d'une capacité de 77.083 spectateurs selon les organisateurs des JO, accueillera les épreuves d'athlétisme mais aussi le rugby à 7.

Pour éviter un afflux trop important, IDFM veut inciter les spectateurs à ne pas utiliser nécessairement le RER B, le RER D ou la ligne 13 du métro mais aussi à emprunter les lignes 12 et 14 du métro et la ligne H du transilien. C'est en diversifiant les possibilités d'acheminement que le risque de saturation sera réduit, selon Île-de-France Mobilités.

Une application imaginée spécifiquement pour les spectateurs des Jeux

Pour aider les spectateurs à choisir leur itinéraire vers les sites olympiques et éviter la saturation de certaines lignes, IDFM va non seulement renforcer l'information des voyageurs, la signalétique mais surtout développer une Application Transports dédiée. Chaque spectateur aura une interface personnalisée. L'application calculera l'itinéraire en fonction du plan de transport. La répartition des voyageurs sera ainsi optimisée en fonction de la capacité des lignes, des stations et des gares desservant les sites de compétition. Cette gestion des flux pourra donc varier d’une session à l’autre, et être très différente de l'itinéraire "habituel" pour rejoindre certains sites de compétition préexistants.

Une démarche est aussi engagée, en parallèle, avec l’État auprès des autres applications de transport pour reprendre les mêmes recommandations. L'application comprendra aussi un plan d'accès aux différents sites olympiques, un module billetterie pour acheter son titre de transport et sera disponible en anglais. Elle sera mise au point pour le printemps 2024.

Jusqu'à 60.000 spectateurs par heure aux abords des sites olympiques

Pendant les Jeux Olympiques 2024 de Paris, IDFM prévoit autant de déplacements qu'un jour ouvrable en hiver, mais concentrés dans Paris et au niveau des sites de petite et grande couronne. Ile-de-France Mobilités s'attend à des pics de flux dans les transports en commun et aux abords des sites à Saint-Denis à 60.000 spectateurs par heure, soit mille par minute.

Pour absorber ce flux, IDFM va augmenter son offre sur le réseau ferré de 15% pour la desserte des sites. 5.000 agents seront en gares et dans les stations pour orienter les spectateurs et les sécuriser. Le plan de transport prévoit une affluence inédite, notamment sur les sites en grande couronne : 40.000 spectateurs sont par exemple attendus à l’Étoile royale (château de Versailles) avec des navettes bus entre les gares ferroviaires et le site, à 10.000 personnes par heure, soit deux bus par minute.

Ile-de-France Mobilités prévoit plus de 700.000 utilisations des navettes bus pour les spectateurs et 1.000 bus et autocars pour les transports des accrédités. Cela représente la capacité du réseau de bus de Lyon, deuxième plus gros en France après l'Ile-de-France. Enfin pendant les JO, 3.000 agents de sécurité actuels seront déployés et au moins 100 agents supplémentaires d'ici mi 2024.