Paris 2024 : embarquez à bord d'un des bateaux qui transportera les athlètes lors de la cérémonie d'ouverture

Dans 459 jours, la Seine sera le théâtre de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 , la première de l'Histoire hors d'un stade. Nous avons pu en avant-première retracer ce parcours, à bord de l'un des bateaux qui transportera les 10.000 athlètes.

Nous embarquons à bord du Clipper, un gros bateau de 54 mètres de long, qui accueille en temps normal des mariages, des anniversaires, des séminaires d'entreprise. Le 26 juillet 2024 sera donc l'un des 116 bateaux dans le cortège olympique. Avec à la manœuvre le capitaine Grégory La Francesca. "On va reproduire l’itinéraire qui sera celui de la grande parade. On part d’Austerlitz et on va aller jusqu’au Trocadéro", explique-t-il. C’est lui qui sera aux commandes : "On aura pas l’occasion de faire ça souvent. La navigation ne me stresse pas. Après s’il y a du courant, ce sera peut être un peu plus compliqué."

Le capitaine Grégory La Francesca est à la manoeuvre du Clipper. © Radio France - Emma Sarango

Le contenu du spectacle, un secret bien gardé

Le bateau avance à 15 km/h en moyenne et atteint rapidement l’île Saint-Louis et celle de la Cité. On voit l'émerveillement quand on se tourne vers Thierry Reboul, qui est le monsieur cérémonie de Paris 2024 : "Je n’arrive plus à venir ici sans penser à dans 500 jours. C’est parfois un peu problématique" dit-il, grand sourire aux lèvres. Quand on franchit le pont Alexandre-III, avec ses dorures splendides, on voit le regard de Thierry Reboul qui s'affole presque : "On est entre le pont des Invalides et le pont de l’Alma qui sera une zone assez centrale. On l’appelle le stade nautique dans notre jargon. Il y aura une architecture des stades. Des deux côtés, il y aura des tribunes." Mais Thierry Reboul ne nous dira rien sur le spectacle qui nous attend dans 459 jours. Pour que le mystère ne soit pas éventé, les répétitions vont se tenir évidemment le moins possible sur la Seine. Mais plutôt sur des plans d’eau plus discrets.

L'extérieur du Clipper, un des bateaux qui transportera des athlètes durant la cérémonie d'ouverture de Paris 2024. © Radio France - Emma Sarango

116 bateaux parcourront les six kilomètres sur la Seine. Quand on y est, on se dit que ça va bouchonner. Mais sur cette portion-là de la Seine, il y a tous les jours 500 rotations de bateaux, donc il y en aura quand même beaucoup moins. Paris 2024 compte beaucoup sur l'expérience des bateliers, qui transportent toute l'année les touristes sur le fleuve. D'ailleurs ils étaient tous invités aussi sur le Clipper avec Tony Estanguet, le patron des Jeux, pour qu’il puisse les remercier de leur collaboration. "On n’a pas choisi la facilité. Tout ça est possible car vous êtes là", reconnaît l’ancien champion olympique.

Les bateaux vont devoir être immobilisés en amont, la circulation va être perturbée. Les discussions ont été longues avec les bateliers, elles ont commencé fin 2017. Elles viennent de se terminer, puisque les contrats ont été signés il y a 15 jours à peine. Le contenu reste secret mais on comprend bien que ce qu'ils vont recevoir de Paris 2024 sera bien inférieur aux recettes potentielles d'une fin de mois de juillet. Mais, nous dit l'un d'eux, "c'est un peu l'effort de guerre, notre contribution à cet évènement historique".

"C'est une super visibilité"

Malgré tout, c’est une sacrée vitrine. Par exemple, pour la société Paris Seine, dirigée par Christelle Mitterand et dont six bateaux seront alignés pour la cérémonie : "C’est une super visibilité sur Paris et sur la Seine. À l'instant T, on a une autre activité, diner croisière, il y aura un nombre important de visiteurs. Ça veut dire du business supplémentaire." Sachant que les bateaux parisiens ne seront pas les seuls à défiler, il y aura aussi des Strasbourgeois par exemple qui se sont portés candidats.

À 459 jours de la cérémonie des JO, il y a encore des points d’interrogations, comme la fameuse jauge, le nombre de spectateurs sur les quais hauts de la Seine. Les organisateurs avaient annoncé à l'origine 600.000 : depuis, que ce soit pour des questions de transports ou de sécurité, les autorités freinent des quatre fers. Quand on pose la question à Tony Estanguet, il est encore très évasif. "L’objectif n’est pas de bourrer le nombre de personnes et que les gens repartent frustrés de ne pas avoir vu suffisamment de choses. Ça va dépendre des endroits où il y aura des choses à voir. Tout ça va encore évoluer dans les mois qui viennent." Une seule certitude, il y aura une partie payante sur les quais bas, mais sur les quais hauts, ce sera bien gratuit.