Paris, Bordeaux, Grenoble...et désormais Saint-Brieuc : 40 villes françaises limitent la vitesse à 30 km/h

A Saint-Brieuc, 98% des rues sont passées aux 30 km/h ce jeudi 30 juin. Cette commune de 45.000 habitants emboîte donc le pas à des grandes villes comme Paris, Bordeaux, Nantes ou encore Lille. Clamart et Clichy ont été les premières villes d'au moins 45.000 habitants à abaisser leur vitesse en 2008.

Pour la municipalité de Saint-Brieuc, cela doit permettre d’avoir "une ville apaisée, marchable, cyclable et respirable. Une réduction de 20 km/h de la vitesse des usagers de la route permet de diviser par deux le bruit (de l’ordre de -3 décibels) aux abords des voies de circulation. […] La vitesse des véhicules a aussi un impact direct sur la fréquence et la gravité des accidents", est-il écrit sur le site internet de la ville .

À Grenoble, métropole "test", des bénéfices déjà perceptibles

En 2016, Grenoble a été la première métropole française à limiter sa vitesse à 30 km/h. Selon un premier bilan réalisé par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) en 2020, la réduction de la vitesse a déjà des effets positifs sur la qualité de vie des habitants.

Le rapport de la Cerema conclut notamment à "une évolution favorable de l’accidentalité". "On note en particulier une diminution en nombre des accidents et des victimes recensées annuellement, une diminution de la part de victimes tuées ou blessées hospitalisées au profit de victimes blessées non hospitalisées, soit une amélioration globale dans la gravité des accidents recensés", est-il précisé.

Cette étude fait aussi état à Grenoble d’un impact positif sur l’environnement sonore avec "une baisse du bruit des véhicules allant de 1,4 à 3 dB". Concernant la pollution, le Cerema estime qu’un "abaissement des vitesses pratiquées de 50 à 30 km/h favoriserait les émissions de polluants à l’échappement des véhicules motorisés mais une fluidification du trafic motorisé sur le périmètre concerné favoriserait [en revanche] une diminution de ces émissions, tout comme la diminution en volume du trafic motorisé". Pour le cas de Grenoble, une diminution du trafic motorisé a en effet été relevée entre 2016 et 2018 (-9% de véhicules légers et - 20% de poids lourds).