Paris, capitale de la gastronomie, du Moyen Âge à nos jours à la Conciergerie de Paris

Le Centre des monuments nationaux présente « Paris, capitale de la gastronomie, du Moyen Age à nos jours » à la Conciergerie de Paris du 13 avril au 16 juillet 2023, sous le commissariat de François-Régis Gaudry, auteur et journaliste gastronomique à France Inter pour son émission On va déguster , accompagné de Loïc Bienassis, historien à l’Institut Européen de l’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA/Université de Tours) et Stéphane Solier, professeur agrégé de lettres classiques, chercheur en cultures de l’alimentation et auteur culinaire.

La ville de Paris conserve une vitalité unique sur la scène culinaire mondiale : nombre de chefs qui y exercent ont une réputation internationale, les apprentis cuisiniers du monde entier y affluent et les gourmets de toutes nationalités considèrent la capitale comme une destination culinaire de premier plan. Paris est un laboratoire autant qu'un conservatoire de la gastronomie. Son statut de capitale mondiale de la gastronomie est le résultat d’une histoire riche et féconde qui s’étend sur plusieurs siècles.

L’exposition débute par le rôle de Paris, capitale politique, dans le rayonnement de la gastronomie française avec une mise à l’honneur de la table médiéval dans l’écrin de la Conciergerie, précieux héritage du palais royal capétien.

Dans le sillage du grand banquet organisé par Charles V au Palais de la Cité, en 1378, différents festins parisiens sont évoqués (Catherine de Médicis, Napoléon, le banquet des maires de France, repas officiels de l’Elysée…) à travers une sélection d’enluminures, documents d’archives, objets d’art, tableaux, photographies, gravures, menus…

Hanap - RMN Grand Palais musée du Louvre Daniel Arnaude

De nouvelles reconstitutions en 3D sur l’Histopad, tablette de réalité augmentée de la Conciergerie, viennent enrichir l’expérience d’immersion au sein du banquet de Charles V et dans les cuisines, en pleine ébullition au moment de la préparation de ce festin.

Le banquet de Charles V au Palais de la Cité Les grandes chroniques de france 1379 - Bibliothèque nationale de France

Le parcours se poursuit par « Le ventre de Paris », tiré du livre d’Emile Zola. Ici, c’est l’approvisionnement qui est mis en exergue, des Halles historiques jusqu’à Rungis. Vous pourrez y retrouver une épicerie recréée au sein de l’exposition afin de voir des productions franciliennes des champs jusqu’à votre assiette. Une ambiance du cœur nourricier de la Capital ! Ses métiers, ses figures, son argot… un terroir francilien peuplé de fins gourmets.

Vous êtes ensuite conviés à découvrir le récit de l’invention du restaurant et de son essor, du Palais Royal aux grands boulevards, puis au reste de la capitale, en passant des grandes tables, à celles des bistrots ou encore par les cabinets particuliers et le bouillon restaurant, autant de lieux mythiques de la restauration parisienne.

En effet, le restaurant est bien une innovation parisienne, une révolution sociale et culturelle.

Image physionomies - Guerard Eugene-Charles-Francois

Et que serait Paris sans ses légendaires créations pâtissières et boulangères ? Du millefeuille au croissant, en passant par le macaron, le Paris-Brest et la baguette, Paris a vu naître un grand nombre de spécialités.

Une section est dédiée à Paris, indétrônable capitale du sucre et de la boulangerie depuis le XIXe siècle jusqu'à aujourd’hui, mêlant gravures, décors, créations culinaires et vidéo.

Le parcours de l’exposition se termine par une mise à l’honneur du Paris gastronomique comme carrefour propice aux échanges, aux métissages et à la créativité. Paris est aussi une « ville-monde » où se croisent et se renouvellent les influences venues d’ici et d’ailleurs. Ce dernier chapitre vous plongera également dans le prestige gastronomique de paris vu de l’étranger, à travers l’aura médiatique et culturel dont jouit notre Capital. Cinéma, publicités, journaux, magazines, médias de toute nature ont installé des représentations et des clichés que le monde entier partage.

Commissariat

François-Régis Gaudry , auteur et journaliste gastronomique à France Inter pour l’émission On va déguster, le dimanche à 11h.

, auteur et journaliste gastronomique à France Inter pour l’émission On va déguster, le dimanche à 11h. Loïc Bienassis , historien à l’Institut Européen de l’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA/Université de Tours)

, historien à l’Institut Européen de l’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA/Université de Tours) Stéphane Solier , professeur agrégé de lettres classiques, chercheur en alimentation, auteur culinaire

, professeur agrégé de lettres classiques, chercheur en alimentation, auteur culinaire Coordination : Alexandra Ouzilleau

Conseil scientifique :

Bruno Laurioux, Président de l’Institut Européen de l’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA) et professeur à l'université de Tours - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance.

Affiche Paris, capitale de la gastronomie - La Conciergerie

► Conciergerie 2, boulevard du Palais 75001 Paris