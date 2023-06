Paris l’été du 10 au 30 juillet 2023

Le festival Paris l’été vous entraine dans des endroits particuliers, insolites, connus ou non, le plus souvent en plein air et en dehors des lieux traditionnels de spectacles que vous pourrez redécouvrir autrement !

Théâtre, danse, cirque, musique, performances ou encore installations plastiques seront à l’honneur dans des écoles, des monuments nationaux, des parcs et des jardins mais aussi des musées, des piscines, des places et certaines gares…

Dans un esprit convivial et festif, Paris l’été tend à vous bousculer !

►►► Quelques événements :

► L’événement d’ouverture se passera au cœur du Louvres autour de deux soirées exceptionnelles les 10 et 11 juillet à 21h et 22h avec le CNN Ballet de Lorraine et Maud le Pladec pour Static Shot :

Après Angelin Preljocaj en 2022, c’est au tour de Maud Le Pladec de s’emparer de la Cour Lefuel du Musée du Louvre, joyau du second Empire habituellement inaccessible au public et caractérisée par sa rampe majestueuse en forme de fer à cheval.

Pour cette pièce créée avec les danseurs du CCN-Ballet de Lorraine, elle a imaginé un dispositif chorégraphique qui emprunte au cinéma certains procédés de montage et d’assemblage. Conçu comme un plan séquence, sur le rythme envoûtant de la musique électronique, Static Shot fait défiler les danseurs sur une scène aux allures de podium de fashion week.

Pete Harden et Chloé Thévenin à la musique, Éric Soyer à la lumière, Christelle Kocher aux costumes

Static shot - Laurent Philippe

► Déambulation acrobatique : Impact d’une course avec La horde dans les pavés - Pantin.

Venez participer à une dérive acrobatique et déambulatoire, guidés par cinq circassiens-danseurs et un musicien-sprinteur ! Aux frontières de la danse, du cirque et du parkour, la compagnie La Horde dans les Pavés utilise l’espace public et les infrastructures urbaines pour aborder la ville autrement.

La horde - Helene Combal Weiss et Irvin Anneix

► Théâtre : Mes parents de Mohamed El Khatib - Théâtre Paris Villette

Au cours de longues conversations virtuelles durant le premier confinement, Mohamed El Khatib a invité les jeunes acteurs et actrices de la promotion 10 de l’École du Théâtre National de Bretagne à se confier sur les relations qu’ils entretiennent avec leurs parents et l’héritage familial avec lequel ils devront vivre.

► Cabaret : Madame ose Bashung de Sébastien Vion - Cabaret sauvage

Électron libre de la scène performative, Sébastien Vion illumine les nuits parisiennes au travers de son double Corrine. Entourée de ses deux complices de voix et de perruques que sont Brenda Mour et Patachtouille ainsi que de six musiciens hors pair, Corrine nous entraîne dans une folle traversée électrorock-poétique de l’œuvre du ténébreux rockeur. Et Bashung nous revient.

Madame ose Bashung - Benoit Fatou

► Danse : Beat by bits de Paula Rosolen – Parvis Notre-Dame

Beat by Bits considère la techno comme un événement social, politique et culturel. En tant qu’échange transatlantique remontant à des décennies, il représente une expression afrofuturiste pour la communauté noire de Detroit et un symbole de libération pour Berlin lorsque le mur est tombé.

Beat by bits - Jorg Baumann

► Paris l’été vous proposera en clôture, un concert Scars de Sandra Nkaké le 29 juillet à 21h au Lycée Jacques Decour

La chanteuse, auteure et compositrice, fait son grand retour sur scène avec son nouvel opus Scars, un bijou au soul puissant et organique. Elle parle aussi bien de violence, de déracinements et de rêves brisés que de partage et de bonheur, celui de pouvoir fermer ses plaies et dire sa félicité en chantant.

Soignant la mise en scène de chacune de ses interventions en public, elle nous offre bien plus qu’un concert : un spectacle total, un tête-à-tête intime et délicat.

Le Festival Paris l’été est organisé par : L’Été Parisien, association recevant le soutien de la Ville de Paris, du ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et du Conseil Régional d’Île-de-France.

