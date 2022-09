Paris, Lyon, Bordeaux : les manifestations de jeunes pour le climat tentent de se relancer partout en France

Que ce soit des marches, des rassemblements ou des blocages : de multiples mobilisations de jeunes sont prévues à partir de vendredi à travers la France à l'occasion d'une nouvelle journée mondiale de grève scolaire pour la justice climatique, le mouvement lancé par la Suédoise Greta Thunberg en 2018.

À Lyon vendredi matin, des militants de "Youth for Climate France" ont marqué ce nouveau rendez-vous international en bloquant pendant une heure l'entrée d'un site de TotalEnergies, dénonçant un méga-projet pétrolier en Ouganda, récemment épinglé par le Parlement européen.

Des manifestants participent à un rassemblement "Fridays for Future", à Paris le 23 septembre 2022. © AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

La prise de conscience après l’été caniculaire

Pour Pablo Flye, porte-parole de Fridays For Future France, le mouvement des jeunes pour le climat connaît "un nouvel entrain", après les manifestations, sous forme de grèves scolaires le vendredi". "On est prêts à une vague de mobilisation", poursuit-il sur franceinfo.

Selon lui, "une partie de la jeunesse, qui n'était pas en âge de se mobiliser en 2018, ou qui n'avait pas pris conscience a réalisé cet été la gravité de la situation climatique", après un été marqué par la sécheresse et les incendies. "C'est nous qui allons être les plus touchés, nous sommes déjà touchés et, ce qu'on vit là, c'était sans doute – pour nous – l'été le moins pire du reste de nos vies", ajoute-t-il.

Des militants tiennent des pancartes traduisant en à Paris le 23 septembre 2022. © AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

Bloquer des "lieux de pouvoir du capitalisme"

Les militants "ne tiennent plus leur pancarte assis devant les lieux du pouvoir politique, comme le faisait Greta Thunberg, mais en bloquant les lieux de pouvoir du capitalisme : les multinationales spécialisées dans les énergies fossiles", a justifié dans un communiqué l'organisation, une des deux à se présenter comme la branche française du mouvement initié par la militante écologiste suédoise. "Youth for Climate" revendique aussi l'organisation de rassemblements prévus dimanche dans une vingtaine de villes, dont un défilé à Paris, pour "exiger l'interdiction des publicités dans l'espace public francilien".

Des manifestants avec des pancartes défilent dans la ville de Cologne en Allemagne. © AFP - MARIUS BECKER

Manifestations à Lille, Pau, Dijon, Bordeaux…

De son côté, l'organisation "Fridays for future France" avait appelé à marquer cette journée mondiale en manifestant à 11H30 devant les mairies au lieu d'aller en cours. À Lille, une centaine de jeunes gens se sont réunis devant l'hôtel de ville, armés de pancartes "Quand c'est fondu, c'est foutu", "la nature n'est pas qu'un fond d'écran" et "Act now or swim later", a constaté une journaliste de l'AFP. Des manifestations ont eu lieu vendredi à Dijon , à Pau et Bordeaux .

"Notre jeunesse subit un mal du siècle, l'éco-anxiété", a déclaré une participante, Jeanne Sidoli, étudiante en sciences politiques en L1 pour qui se mobiliser permet de "réduire notre peur de l'avenir". "On n'est pas là pour sécher les cours - d'ailleurs on n'a pas cours ce matin - mais pour faire revivre la cause, c'est un peu mort après le Covid", complète sa camarade Fannie Grandin qui participe au mouvement depuis le collège.

Une centaine de personnes participent à une marche pour le climat à Strasbourg le 23 septembre 2022. © AFP - Jean-Marc Loos.

"Nous avons 800 personnes qui ont signalé faire grève sur notre site", dans "500 établissements" scolaires, selon le porte-parole Pablo Flye. Le mouvement organise aussi des marches dans les grandes villes, dont Rennes, Strasbourg, Grenoble, Marseille, Montpellier et Paris.

"En 2019, le mouvement en France avait été submergé par la vague de mobilisation et nous n'étions pas assez structurés. Après l'essoufflement causé par le Covid, l'été catastrophique que nous avons vécu nous a remobilisés et nous sommes prêts à continuer jusqu'à obtenir des victoires pour le climat, c'est à dire le respect des accords de Paris", a-t-il ajouté