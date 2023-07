Paris, Angoulême, Marseille : les images des rassemblements contre les violences policières

Plus d'une semaine après la mort de Nahel, tué par un tir policier à Nanterre , des "marches citoyennes" contre les violences policières étaient organisées dans une trentaine de villes partout en France. Au même moment à Paris, au moins 2.000 personnes se sont rassemblées au même moment et comme chaque année en mémoire d'Adama Traoré, mort lors d'une arrestation en 2016. Des rassemblements qui se sont globalement déroulé dans le calme.

Près d'une centaine d'associations, syndicats et partis politiques parmi lesquels LFI, EELV, CGT et Solidaires, avaient appelé à ces marches pour exprimer "deuil et colère", dénoncer des politiques jugées "discriminatoires" contre les quartiers populaires et demander "une réforme en profondeur de la police, de ses techniques d'intervention et de son armement".

À Paris, rassemblement en mémoire d'Adama Traoré malgré l'interdiction

Quelques milliers de personnes se sont donc rassemblées samedi à Paris en mémoire d'Adama Traoré et malgré l'interdiction de la préfecture de police. Dans un premier temps, la marche était prévue à Persan (là où Adama Traoré est mort après son interpellation par les gendarmes et au terme d'une course poursuite) et Beaumont-sur-Oise, s'est finalement déroulée Place de la République.

"On marche pour la jeunesse, pour dénoncer les violences policières. On veut cacher nos morts", a-t-elle déclaré, devant notamment la cheffe de file des insoumis à l'Assemblée nationale Mathilde Panot, les députés Eric Coquerel et Louis Boyard, portant leur écharpe tricolore, comme Sandrine Rousseau (EELV).

Assa Traoré a pris la parole, pendant la manifestation parisienne, depuis un abribus. © Radio France - Sarah Mansoura

Si le rassemblement s'est globalement déroulé dans le calme, deux personnes ont été arrêtées, dont Youssouf Traoré, le frère d'Assa, pour des violences sur personne dépositaire de l'autorité publique commises place de la République, selon la préfecture. Il a après cette arrestation été emmené à l'hôpital. "C’est une persécution vis-à-vis de la famille Traoré et du comité", a réagi sur Twitter Eric Coquerel.

D'autres rassemblements à Marseille, Nantes et Dijon

Au même moment, une trentaine de manifestations étaient organisées dans le pays. Avec notamment 1.000 personnes à Marseille, plus de 600 à Nantes, 400 à Strasbourg ou encore une centaine à Dijon.

Des manifestants présents à Nantes, samedi 8 juillet, pour manifester contre les violences policières. © AFP - ESTELLE RUIZ / HANS LUCAS

Présent à Marseille, le député insoumis le Manuel Bompard s'est dit "stupéfait" du "déni" des autorités sur le problèmes des violences policières. "Manifestement le pouvoir politique a l'intention de parler de tout sauf de ça, donc c'est utile qu'il y ait des manifestations", a-t-il dit.

A Angoulême, ils étaient également près de 300 pour réclamer "justice" pour Alhoussein Camara, Guinéen de 19 ans touché mortellement par un tir de policier lors d'un contrôle routier mi-juin à Saint-Yrieix, en Charente. Il aurait lui aussi tenté d'échapper à une interpellation. Mais à ce stade, aucune vidéo n'est apparue publiquement. D'après le parquet, il n'y a pas d'images de la caméra piéton du policier, "faute de charge suffisante".

Des manifestants rassemblés à Angoulême pour réclamer "justice" pour Alhoussein Camara. © AFP - YOHAN BONNET

La mort de Nahel et les violences urbaines qui ont suivi - sans précédent depuis 2005 - ont jeté une lumière sur les maux de la société française, des difficultés des quartiers populaires aux relations houleuses entre jeunes et forces de l'ordre. Ce samedi, le quai d'Orsay a fortement contesté les critiques "infondées" d'un comité d'experts de l'ONU qui avait lourdement critiqué la gestion des émeutes par les forces de l'ordre, réclamant notamment l'interdiction du "profilage racial".