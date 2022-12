Paris renforce sa vidéo surveillance, la mairie socialiste assume "un choix pragmatique" et dépolitisé

La ville de Paris va renforcer sa vidéo surveillance dans les espaces publics, avec notamment en ligne de mire les JO 2024. Un nouveau plan de vidéo protection vient d'être voté, prévoyant 320 caméras, en plus des 4.055 déjà en place, d'ici 2026. Un "choix pragmatique", plus que politique, argue la marie. Mais cette décision ne plaît pas à tout le monde.

"Un choix pragmatique", explique la mairie

Au cœur de Paris, se trouve la salle de commandement opérationnel de la police municipale. C'est ici que sont diffusées devant des policiers municipaux, sur un mur d'écrans, une partie des images filmées par la vidéo surveillance. Nicolas Nordman, adjoint à la mairie chargé des questions de sécurité, se charge des explications. "On peut choisir les sites à visionner. On va surtout visionner là où il peut y avoir des difficultés. Un problème de circulation, un incendie, où un regroupement."

Publicité

Des caméras qui seront donc de plus en plus nombreuses, avec une accélération des installations, notamment d'ici les Jeux Olympiques en juillet 2024. Une vidéo surveillance réclamée par les habitants, selon Nicolas Nordman, qui assume un choix pragmatique et dépolitisé. "Aujourd'hui, la sécurité, ce sont de multiples leviers. C'est le levier humain bien sûr, il faut de la police sur le terrain. Mais ce sont aussi ces outils technologiques qui permettent d'agir, de sécuriser. Il faut être pragmatique sur ces sujets."

Une barrière politique qui tombe, déplorent certains

Un pragmatisme qui ne fait pas recette auprès de certains alliés des socialistes à Paris. Très opposés à ce développement de la vidéo surveillance, il y a notamment les écologistes. Raphaëlle Remy-Leleu préside la commission sécurité. "Malheureusement, mes camarades socialistes se sont laissés un peu embarquer dans une manière de gérer les politiques de sécurité qui consiste à dire que les caméras sont une solution, et à prioriser cette solution, plutôt que de penser véritablement le service public de sécurité."

Les écologistes regrettent que cette barrière politique tombe malgré, disent-ils, un manque total de preuves de l'efficacité de ces caméras. Raphaëlle Remy-Leleu s'inquiète aussi des potentielles dérives : reconnaissance faciale, détection des émotions... "Qu'advient-il de la France dans l'hypothèse d'un choc autoritaire ?"

"Nous avons des lignes rouges : pas de reconnaissance faciale", rétorque Nicolas Nordman, invoquant comme garantie la présence a Paris d'un comité d'éthique évaluant cette vidéo protection.