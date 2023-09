Parler aussi aux harceleurs : la "préoccupation partagée", méthode efficace contre le harcèlement scolaire

La Première ministre Elisabeth Borne présente ce mercredi après-midi un plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l’école et dans tous les lieux de vie de l’enfant, une lutte dont elle a fait une priorité pour cette rentrée.

Le gouvernement veut se montrer ferme vis-à-vis des harceleurs, mais développer aussi la prévention. L’objectif est de faire prendre conscience à l’auteur de ce qu’il a fait subir à sa victime. C’est ce que l’on appelle la "méthode de la préoccupation partagée". Elle marche si bien qu’elle est en train d’être généralisée dans tous les établissements scolaires, dans le cadre du programme pHARe, programme de lutte contre le harcèlement à l’école.

Parler à l'élève harceleur

Le collège Le Chapitre, à Chenôve, près de Dijon, a été précurseur et applique cette méthode depuis six ans déjà : depuis, les faits de harcèlement s'y règlent beaucoup plus rapidement. La conseillère principale d’éducation Christelle Sixdenier prend le temps à chaque récréation d’être dans la cour. Quand elle est alertée sur un cas de harcèlement, elle reçoit la victime bien sûr, prévient ses parents mais s’entretient aussi avec l’élève harceleur.

"Lorsque je reçois l'intimidateur, je parle du fait, je lui expose ce qu'il se passe", relate Christelle Sixdenier. "Et je lui demande : est-ce que tu peux me dire toi, par rapport à cette situation, ce que tu as à dire ? Ensuite, on va le conduire à partager notre préoccupation pour la victime et lui dire qu'on est très préoccupé. On lui demande alors s’il s'est rendu compte lui-même qu'elle allait mal, pour qu'il prenne conscience. Lorsque l'intimidateur me dit oui, c'est vrai, effectivement, j'ai vu qu'elle n'allait pas bien, on peut se dire que déjà, là, on a déjà presque gagné quelque chose”.

Bienveillant et pas culpabilisant

La CPE l’amène ensuite à imaginer des solutions pour que l’élève victime aille mieux. Le ton est bienveillant, jamais dans la culpabilisation. Par la suite, l'élève harceleur décide souvent de lui-même de parler à sa victime, de s'excuser. La CPE reçoit l’élève deux fois en quinze jours. Dès le deuxième entretien, l’élève a bien souvent changé de posture.

Résultat : le climat scolaire s'améliore, comme en témoigne Hawa, une élève de 3ème, ancienne victime de harcèlement. Elle constate moins de cas : "Je pense qu’en ce moment ça diminue un peu. Je n’en vois pas beaucoup dans la cour. Les adultes prennent les choses en main directement, donc c'est pour cela que ça diminue."

Une quinzaine de personnels de l’établissement ont été formés à cette méthode de la préoccupation partagée, des enseignants mais aussi des surveillants, des AESH… Dès qu’une situation de harcèlement se présente, un adulte peut intervenir et recevoir les jeunes.

85% des cas réglés en interne

L'an dernier, 85% des cas de harcèlement dans ce collège ont été réglés en interne. Les autres cas ont fait l’objet de sanctions, principalement des exclusions, précise Abdelbasset Louali, le principal du collège Le Chapitre, à Chenôve.

"Les cas qui vont être les plus compliqués", explique-t-il, "sont souvent des cas qui sont externes à l'établissement, liés à des problématiques de cyber-harcèlement. Dans ces cas, la loi s'applique donc des sanctions sont prises. Mais avant d'en arriver à la sanction, on prône le dialogue. Le dialogue porte réellement ses fruits."

La méthode fonctionne, et elle devrait être prochainement généralisée à tous les établissements en France.