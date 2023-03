"Pas de changement prévu" pour la visite de Charles III en France, en pleine crise sociale

“Il faudrait peut-être y réfléchir à deux fois, Majesté”, alertait mercredi le correspondant britannique du journal américain Daily Beast . La visite d'État de Charles III en France - la première à l'étranger depuis son accession au trône - survient dans un contexte social explosif, en pleine mobilisation contre la réforme des retraites. Alors que se pose notamment la question du maintien du banquet prévu lundi avec Emmanuel Macron à Versailles, le gouvernement britannique a indiqué ce jeudi "ne pas être au courant d'un quelconque changement de plan".

Le roi Charles doit arriver dimanche 26 mars à Paris et repartir mercredi 29 mars pour Berlin. Selon l'ordre du jour préliminaire partagé par Buckingham Palace, Charles III devrait rejoindre Emmanuel Macron pour une cérémonie de commémoration et de dépôt de gerbes à l'Arc de Triomphe à Paris lundi, et s'adresser également aux sénateurs français avant de partir pour la Gironde mardi où il visitera notamment un vignoble bio et se rendra dans la forêt dévastée par les incendies cet été.

Publicité

"On va l'accueillir avec une bonne vieille grève générale"

De plus en plus de voix en France se font entendre pour dénoncer ce déplacement. "Incroyable, on va avoir Emmanuel Macron, le monarque républicain, qui va recevoir Charles III, qui va descendre les Champs-Elysées, qui va aller dîner à Versailles, pendant que le peuple dans la rue est en train de manifester", s'indignait mercredi la députée écologiste Sandrine Rousseau sur le plateau de BFM TV. Avant de conclure : "Qu'il annule cette visite de Charles III !"

Déjà, début mars, le porte-parole du NPA Olivier Besancenot lançait déjà les hostilités : "Charles III, on va l'accueillir avec une bonne vieille grève générale". Emmanuel Macron "est assurément plus à l'aise avec les monarques qu'avec les élus du peuple auxquels il dénie le droit de voter sur sa réforme des retraites", a taclé Ian Brossat, porte-parole du PCF.

Tapis rouge

Cette colère est aussi partagée par les syndicats. Ainsi, la CGT Culture a annoncé mardi dans un communiqué que des personnels du Mobilier national gréviste contre la réforme des retraites ne participeront pas à l'accueil de Charles III dimanche. "Nous demandons à notre administration de faire savoir aux services concernés que nous n’assurerons ni les ameublements, ni les tapis rouges, ni les pavoisements" , ont-ils écrit dans le communiqué. "Ce sera sans nous ! Nous sommes solidaires des travailleurs anglais, en particulier de la culture (British Museum, Wallace collection…), qui sont en grève depuis des semaines pour l’augmentation des salaires", a indiqué la CGT Culture.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Mais finalement, le tapis rouge sera bien déroulé pour Charles III, a annoncé le directeur de la communication du Mobilier national, Loïc Turpin. "Le Mobilier national a la charge de dérouler ce fameux tapis rouge et des agents non grévistes, qui représentent une immense majorité de nos effectifs, s'en chargeront" , a-t-il déclaré à l'AFP.

"Cette visite sera dans le viseur"

Pas de quoi empêcher les autres antennes syndicales d'agir. "Il y aura des initiatives autour de cette visite" royale, a déclaré un membre du syndicat CGT chez les cheminots. "Nous continuerons à nous mobiliser et cette visite sera dans notre viseur", ont également averti dans le journal Sud Ouest le militant de la CGT Mathieu Obry et celui de FO Yvan Fort. "Il est quasiment certain que le roi ne pourra pas prendre le tramway" à Bordeaux comme prévu, assure de son côté Pascal Mesgueni, délégué CFTC à la régie de transports bordelaise TBM. Il y aura "possiblement des perturbations sur le réseau", a confirmé un porte-parole de l'entreprise de transport.

Les slogans antimonarchistes des manifestants ne rassurent pas les organisateurs de cette visite d'Etat. "Louis XVI, on l’a décapité ! Macron, on peut recommencer !", a-t-on entendu dans certaines manifestations*.* Faut-il s'attendre à quelques aménagements dans le programme de la visite, dans les prochains jours ? Les arrangements pour la presse sont toujours en suspens, chose rare pour un voyage d'une telle importance diplomatique.