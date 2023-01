Formation des chasseurs, délit d'alcoolémie, appli : ce que contient le plan du gouvernement sur la chasse

C'est l'aboutissement de longs mois de concertation. Depuis Dry, dans le Loiret, le gouvernement, via sa secrétaire d'État à l'Écologie Bérangère Couillard, a dévoilé lundi 9 janvier son plan chasse. Délit d'alcoolémie, application pour renforcer la sécurité des promeneurs et des chasseurs, il comporte quatorze mesures pour sécuriser la chasse. En revanche, et malgré les demandes répétées de nombreux promeneurs et écologistes, notamment l'association France Nature Environnement, l'État écarte la piste d'une journée sans chasse.

Avec ces dispositifs, l'État ambitionne d'en finir avec les accidents de chasse. Au cours de la saison 2021-2022, le nombre d'accidents de chasse a augmenté : l'Office français de la biodiversité en a dénombré 90 , dont 8 mortels, contre 80 la saison précédente. "C'est une sécurité renforcée 7 jours par semaine que nous recherchons" , explique Bérangère Couillard. Selon elle, la chasse "doit poursuivre sa modernisation et répondre aux attentes de nos concitoyens". Un plan "pro chasse" déjà vivement critiqué.

Pas de journée sans chasse

Évoquée cet automne, la piste d'une "demi-journée sans chasse", éventuellement le dimanche, n'a finalement pas été retenue par le gouvernement. Pourtant, selon un sondage Ifop rendu public début janvier 2023, 78% des personnes interrogées sont favorables à un "dimanche non chassé". Il souligne que "moins d’un Français sur trois se sent en sécurité lorsqu’il se promène dans la nature en période de chasse". En outre, un rapport du Sénat pointe que sur la période 2003-2022, "71 % des accidents ont lieu le week-end, le dimanche pour 46 % et le samedi pour 25 %".

Une "application numérique" pour les promeneurs

La mesure qui a le plus retenu l'attention est la mise en place d'une application pour smartphone qui permettrait de mieux sécuriser les promeneurs. Elle permettra de mieux informer en affichant notamment les zones de chasse ou les horaires non chassés. Elle sera mise en place à partir de septembre 2023. Les organisateurs de chasses collectives auront l'obligation de se déclarer sur cette plateforme. Concernant les Français qui ne possèdent pas d'outils numériques, la secrétaire d'État à l'Écologie précise que "les associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA), devront publier annuellement les jours de chasses dans les communes où elles pratiquent."

Les panneaux d'annonces des battues seront aussi standardisés pour être "correctement utilisés et compris". L'objectif est d'avoir un seul modèle de panneaux sur tout le territoire.

Un délit d'alcoolémie pour les chasseurs

Parmi les pistes retenues par le gouvernement, celle du délit d'alcoolémie, comme pour les automobilistes. Les chasseurs ne pourront pas non plus exercer leur activité sous l'emprise de stupéfiants. Cette mesure sera mise en place "début 2023", selon la secrétaire d'État à l'Écologie. Elle vise à "sanctionner l'acte de chasse sous l'emprise excessive de l'alcool puis favorisera la création d'un délit par voie législative".

Des sanctions plus importantes seront aussi prises en cas d'accident grave. Le permis de chasse pourra être retiré pendant une durée déterminée. "Après tout incident, un audit de sécurité sera réalisé par les agents de l'OFB et les fédérations de chasse", détaille Bérangère Couillard. Le fichier unique de détenteur d'armes sera également renforcé.

Renforcer la formation des chasseurs

Le gouvernement mise également sur une meilleure formation des chasseurs. Il propose un renforcement de la formation décennale. Une formation obligatoire à la manipulation des armes pour leur rappeler les mesures de sécurité mais aussi les sanctions possibles en cas de non-respect de ces mesures. "D'ici 2025, un chasseur sur deux sera formé et 100% d'ici 2029", explique Bérangère Couillard. Tous les organisateurs de battues seront également formés.

Plusieurs mesures locales seront généralisées. Ce sera le cas du respect de l'angle de tir de 30 degrés, du port du gilet fluo pour toutes les chasses ou encore du rappel des règles de sécurité avant chaque battue.

Bérangère Couillard assure aussi vouloir renforcer le dialogue entre les chasseurs et les autres usagers de la nature. Elle annonce que l'OFB publiera chaque année le bilan des accidents liés à la chasse.

Des "mesurettes" selon les opposants à la chasse

Ces mesures sont largement insuffisantes selon les anti-chasse. "On est extrêmement déçus" , explique au micro de France Inter Richard Holding, de l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS). "C'est encore une fois des mesurettes annoncées après ces mois de travail au Sénat puis au gouvernement" , selon lui. "C'est complètement hallucinant d'avoir attendu 2023 pour interdire l'alcool à la chasse", regrette Richard Holding. Au sujet de l'application promise par le gouvernement, cet opposant dénonce "une mesure gadget qui va au contraire renforcer le sentiment d'insécurité", selon lui. Il dénonce des mesures "pro chasse" qui sont "une façon pour les chasseurs de privatiser la nature".

Une "déception" partagée par la Ligue de protection des oiseaux. Allain Bougrain-Dubourg, président la LPO dénonce sur France Inter "un mépris inacceptable à l'égard des 80% de Français qui attendaient un cessez-le-feu". Il accuse Bérangère Couillard de mentir sur la sureté de l'application qui sera mise en place. "D'abord parce que l'application n'est pas obligatoire et ensuite parce qu'il existe une multitude de chasses diverses qui ne sont pas concernées". Selon lui, "laisser croire qu'au prétexte d'une application miracle on pourrait établir une heureuse cohabitation est un mensonge." Il juge également que ces mesures annoncées seront difficilement contrôlables par l'Office français de la biodiversité, "tant les personnels sont saturés". Pour Allain Bougrain-Dubourg, "on est passé à côté d'une formidable opportunité de réforme".

Pour la nouvelle patronne des Verts, Marine Tondelier, sur France Inter dimanche 8 janvier, la mise en place d'une application pour les promeneurs est "un scandale". "On ne sait pas si on doit rire ou pleurer tellement ça n'a aucun sens", se désole-t-elle. "On doit partager l'accès à la nature et ça ne se discute pas juste entre Emmanuel Macron et Willy Schraen, qui se targue d'avoir table ouverte à l'Elysée", selon elle.

Un point de vue partagé par la députée Génération.s du Val-de-Marne, Sophie Taillé-Polian qui assure que "le gouvernement refuse un jour sans chasse et cède encore au lobby des chasseurs".