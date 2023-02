"Pas de tabou" sur l'avenir institutionnel de l'île : Emmanuel Macron tente de débloquer le dossier corse

Pour tenter de faire bouger les lignes, le président Emmanuel Macron s'est invité vendredi matin à la troisième réunion sur l'avenir institutionnel de la Corse, au ministère de l'Intérieur et en présence d'élus corses. Il n’y a "pas de tabou" ni de "solution prédéterminée" sur l'avenir institutionnel de la Corse, selon le président, qui s’est dit prêt à inscrire d'éventuelles évolutions dans son projet de réforme de la Constitution "après l'été", rapporte l'Elysée. Emmanuel Macron maintient toutefois les deux "lignes rouges" déjà évoquées il y a quelques mois : le maintien de la Corse "dans la République" et "le refus de créer deux catégories de citoyens".

La langue corse inscrite dans la Constitution

Les nationalistes, à commencer par le président autonomiste de l'exécutif corse Gilles Simeoni, plaident pour un statut de résident corse et réclament que la langue corse soit inscrite dans la Constitution. Il paraît donc difficile d'imaginer comment les uns et les autres parviendront à surmonter ces deux obstacles.

Publicité

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui organise ce cycle de discussions grippées depuis plusieurs mois, avait affirmé que le gouvernement attendait les propositions de "la majorité nationaliste" de l'île. Une nouvelle rencontre est prévue entre Emmanuel Macron, le ministre de l’Intérieur et les élus corses "avant l’été", pour évoquer ces propositions. Il y aura ensuite des consultations avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Le calendrier est "en cours de définition". Selon France Bleu RCFM , les réunions vont désormais s'accélérer : le rythme initialement fixé à toutes les six semaines a été ramené à une fois par mois.

"Une dimension symbolique et politique"

Sur l'avenir institutionnel de l'île, Emmanuel Macron a évoqué un schéma qui "pourrait s'inspirer beaucoup de modèles méditerranéens" en termes de décentralisation ou de différenciation. Ce qui exclut un statut d'autonomie à la manière de la Polynésie ou de la Nouvelle-Calédonie.

"Nous avons franchi une dimension symbolique et politique très importe", se félicite le député corse Jean-Félix Acquaviva, interrogé par France Inter. "Il y a une portée historique dans la mesure où c'est la première fois qu'un président de la République vient s'asseoir à une table d'un processus politique qui débute concernant la Corse. Le dernier, le processus de Matignon en 2002, n'avait pas eu cette dimension là. Il est permis d'avoir de l'espoir, avec détermination, sincérité et conviction."

Des concertations au point mort

Ces concertations, qui doivent aborder l'épineuse question d'une potentielle autonomie de la Corse, ont été officiellement lancées en juillet 2022, quatre mois après l'agression mortelle en prison du militant indépendantiste Yvan Colonna. La mort de ce membre du commando condamné pour l'assassinat en 1998 du préfet Claude Érignac avait suscité de violentes manifestations sur l'île. Gérald Darmanin s'était alors engagé à discuter de l'avenir de l'île, jusqu'à "une potentielle autonomie".