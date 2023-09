Pascal Praud fait un lien entre punaises de lit et immigration, l'Arcom est saisie

Jusqu'où ira Pascal Praud pour faire le buzz ? Une séquence de son émission "L'heure des pros" sur CNews suscite l'indignation sur les réseaux sociaux, ce vendredi. Lors d'un débat sur la recrudescence des punaises de lit , l'animateur a interrogé un intervenant sur un possible lien avec l'immigration. Des propos qui font polémique et ont poussé la ministre chargée de la Lutte contre les discriminations et des députés à saisir l'Arcom, le régulateur des médias.

"Il y a beaucoup d'immigration en ce moment"

La scène s'est déroulée vendredi matin, pendant un débat sur la multiplication des punaises de lit. Pascal Praud interroge : "Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui ? Est-ce lié à l'hygiène ? Je vais poser toutes les questions... Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est les personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France qui les apportent, parce qu'ils sont dans la rue, parce que peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres ? Est-ce que c'est lié à cela ?"

Publicité

En plateau, son interlocuteur, Nicolas Roux de Bézieux, fondateur-dirigeant d'une plateforme spécialisée dans la gestion de nuisibles comme les punaises de lit répond catégoriquement : "Absolument pas. Les punaises de lit, ça n'a aucun lien avec l'hygiène, c'est pour cela que ça touche absolument tout le monde."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Prévenu d'une polémique naissante sur les réseaux sociaux, Pascal Praud justifie sa question à la fin de l'émission. Il revient sur ses propos en évoquant plutôt les "touristes" qui, dans les aéroports, "peuvent transporter des punaises de lit". Puis ajoute que "l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers s'est retirée de la zone d'attente de Roissy infestée par les punaises de lit". "Une situation qui, selon elle, ne cesse de se dégrader" depuis ses premiers signalements en février, explique-t-il. "Ni plus ni moins. Donc que monsieur Guadalupe [un journaliste qui a partagé la séquence sur Twitter, NDLR] et ses amis se renseignent. Cela n'allait pas au-delà."

Un "racisme rance" et "évident"

La séquence a immédiatement fait réagir. La ministre chargée de la Lutte contre les discriminations, Bérangère Couillard, indique sur le réseau social "X" (ex-Twitter) demander à la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) de saisir l'Arcom après ces propos qu'elle qualifie de "très choquants". "Je n’accepterai jamais les discours de haine dans les médias comme ailleurs. Il ne faut rien laisser passer", ajoute-t-elle.

Il s'agit d'un "racisme rance qu'on espérait éradiqué !", s'insurgent aussi les députés Renaissance, qui dénoncent des propos "décomplexés" et "ignobles".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le député LFI Aurélien Saintoul indique aussi qu'il saisit l'Arcom. "Ces propos sont d'un racisme évident. La prétendue prudence de P. Praud ne cache pas le souvenir de Maurras qui affirmait "l’effroyable vermine des Juifs d’Orient, apporte les poux, la peste, le typhus". Ignoble.", écrit-il.

Sollicitée par l'AFP, l'Arcom a confirmé avoir été saisie, sans préciser l'identité des auteurs du signalement, et instruire prochainement la séquence en cause.

"Stop à la dictature de la pensée"

Mais Pascal Praud a également trouvé du soutien sur les réseaux sociaux, parmi les Républicains. "Stop à la dictature de la pensée. Pour rappel : la Zone d'attente pour les personnes migrantes en instance de l’aéroport de Roissy, en région parisienne, est infestée par les punaises de lit depuis des mois !", écrit par exemple le sénateur LR Stéphane Le Rudulier. Le crime de Pascal Praud ? "Oser interroger les faits face à la pensée unique", abonde à son tour la sénatrice LR Valérie Boyer.

Pascal Praud les en remercie, en soulignant avoir innocemment posé une question. Une simple interrogation qui lui vaut d'être mentionné plus de 23.600 fois sur "X" ce vendredi, selon l'outil de la plateforme spécialisée Visibrain , contre moins de 2800 la veille.