Pass sanitaire, collecte de données : ce que contient le projet de loi anti-Covid débattu à l'Assemblée

C’est le premier projet de loi examiné par la nouvelle Assemblée nationale, moins d’un mois après le second tour. Son objectif : relancer certaines mesures pour freiner l’épidémie de Covid-19. Le nombre de cas est de nouveau en forte hausse , tout comme les hospitalisations. Le texte débattu lundi soir comporte deux articles et suscite le mécontentement des élus d’Outre-mer. Il prévoit notamment le recours possible au pass sanitaire aux frontières si la situation l’exige. Cette disposition pourrait s’appliquer lors des voyages entre la métropole et les territoires ultramarins à partir du 31 juillet. Le dispositif de collecte de données de santé se poursuivra.

Des mesures jusqu'au 31 mars

Le 31 juillet, le régime d’état d’urgence sanitaire en place dans le pays depuis deux ans prendra fin. Le nouveau texte prend la suite. Il comporte seulement deux articles et sera débattu tard ce lundi à l’Assemblée, vers 21h30. D’abord, le projet de loi ne prévoit pas de prolonger au-delà du 31 juillet la possibilité de rétablir l'état d'urgence sanitaire, ni un pass sanitaire ou vaccinal pour restreindre l'accès à certains lieux ou rassemblements. En revanche, les dispositifs de collectes de données sont maintenus. Les fichiers informatiques SI-DEP (résultats des tests de dépistage) et Si-VAC (vaccins) seront maintenus jusqu'au 31 mars 2023..

Le pass sanitaire pour voyager vers l'Outre-mer

Le nouveau projet de loi d’urgence sanitaire ouvre la porte à un recours au pass sanitaire aux frontières pour les plus de 12 ans, via un décret de la Première ministre. Les déplacements entre la métropole, les territoires d’Outre-mer et la Corse seront concernés. Il faudra, si la situation sanitaire se dégrade encore, montrer patte blanche pour quitter l’Hexagone, avec un résultat de test négatif, un certificat de rétablissement ou un justificatif de vaccination. Les "personnels intervenant dans les services de transport concernés" devront aussi présenter un pass sanitaire, d’après le projet de loi consulté par Le Figaro .

"C’est une mesure qui envoie un mauvais signal", estime la députée de la Réunion Emeline K/Bidi. "Cela peut donner l’impression d’être considéré comme des sous-Français". L’élue "comprend que les territoires d’Outre-mer ont un système de santé qui est moins performant que celui de la métropole, que l’on fait l’objet d’une surveillance particulière et de mesures particulières". Si Emeline K/Bidi ne s'oppose pas à un test Covid pour venir, elle considère que "des tests pour partir des Outre-mer, ce n’est pas justifié. Cette loi manque cruellement de cohérence".

En commission devant les députés, le nouveau ministre de la Santé François Braun a expliqué cette mesure : "Loin de moi l’idée de stigmatiser l’Outre-mer, je veux au contraire les protéger". Dans certains territoires d’Outre-mer, la vaccination piétine, comme en Martinique où 45,5% des habitants sont vaccinés.