"Passer inaperçu, c'est un peu compliqué" : Kader Nouni, l'arbitre de Roland-Garros à la voix de baryton

Sa voix ne passe pas inaperçue sur les courts de tennis. L'arbitre français Kader Nouni est surnommé le "Barry White du tennis". À 46 ans, il compte cinq finales féminines de Roland-Garros à son actif et une à Wimbledon. Il arbitrera peut-être l'une des finales des doubles cette année sur la terre battue parisienne.

Il officie en tout cas au plus haut niveau de l'arbitrage depuis près de 15 ans, avec cette voix qui le distingue. Il pourrait dire "malgré sa voix", car un arbitre cherche généralement à rester discret. "J'ai une coiffure assez Jackson Five. Donc on me voyait et on m'entendait. Passer inaperçu, c'est un peu compliqué", admet-il.

Une voix de baryton

Sa puissance vocale, il en a conscience depuis ses années lycée à Perpignan : "Le prof était au tableau et, sans se retourner, il disait : 'Kader ne chuchote pas ! Tu ne sais pas chuchoter.'" Cette voix de baryton, vibrante, impressionne désormais les ramasseurs de balle car il la met au service de l'arbitrage, vers lequel il est venu très jeune.

"À 12 ans, j'ai commencé à arbitrer, pour dépanner le président du tennis-club de Perpignan, qui voulait que ses matchs soient arbitrés. Ça me faisait un peu d'argent de poche. Et puis, pouvoir dire à des adultes que j'avais raison, c'était pas mal", glisse t-il avec malice.

L'arbitrage pour payer la raquette et les cours

Kader Nouni n'est pas né une raquette à la main. Il est issu d'un quartier populaire de Perpignan, le Haut Vernet. Il n'avait qu'à sauter une barrière pour se retrouver au club de tennis avec son frère. Très tôt orphelins de père, ils y ont tous les deux fait tous les petits travaux possibles, pour payer les cours, les raquettes, les balles. Son frère est devenu professeur de tennis. Lui a progressé dans l'arbitrage.

En 1991, il passe le concours de jeune arbitre à Roland-Garros. "On dormait dans le stade", raconte t-il, "on allait jouer sur les courts le soir, on prenait une douche dans les vestiaires des pro. J'avais des étoiles dans les yeux, Pour un gamin de 16 ans, c'est fabuleux."

L'année suivante, première récompense : il devient juge de ligne sur les courts de Boulogne. "On était en costard, j'étais maigrichon. Ni ma chemise ni mon pantalon n'étaient à ma taille. J'étais le plus jeune des arbitres", rigole t-il, "Tout trop grand !" N'empêche : il est lancé dans une carrière qu'il adore : arbitre sur les courts du monde entier. Et pas chanteur : "Jamais de la vie. Je maitrise le 15-0, parce que ça fait 30 ans que je lance les 15-0. Mais chanter, ça s'apprend", justifie t-il, lui qui au passage, n'aime pas trop Barry White. Il préfère Ike Turner et "Proud Mary".