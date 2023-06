Passer son écran en mode "noir et blanc", la nouvelle tendance pour être moins accro à son smartphone

C'est une tendance tech qui, comme souvent, vient des Etats-Unis. On trouve là-bas une myriade de vidéos d'influenceurs ventant les mérites du "black and white". L'objectif: rendre son smartphone moins attractif et les notifications moins efficaces. Et gagner du temps pour faire autre chose.

"Et si on désactivait la couleur ? Là c'est moins sexy !"

La tendance ne date pas d'hier mais elle semble avoir un regain d'intérêt depuis quelques semaines, depuis que le youtubeur Léo Duff a porté cette astuce avec une vidéo qui approche du million de vues depuis sa mise en ligne il y a quatre semaines. "Et si on désactivait la couleur ? Là c'est moins sexy. Vous trouvez cela probablement extrême mais je ne vous laisse pas le choix", dit l'influenceur.

"On n'est plus tentés par des couleurs criardes"

Sébastien Haméon s'y est mis il y a six mois. A cette époque ce consultant spécialisé dans le référencement naturel réalise qu'il passe chaque jour six-sept heures sur son smartphone : "c'était devenu une "drogue". Il passe alors au noir et blanc et le résultat est immédiat: d'un coup, le téléphone parît "fade, extrêmement fade", juge-t-il. "On reprend le pouvoir sur ce qu'on a envie d'aller voir puisque comme tout est en noir et blanc, il n'y a plus d'applications ou de notifications qui nous sautent aux yeux", dit le quadragénaire. "Ce qui fait que c'est nous qui décidons d'aller sur telle ou telle appli et non l'application qui va tenter de nous séduire par des couleurs criardes"...

In fine, il juge la manipulation efficace mais pas révolutionnaire. Il estime qu'il a gagné une heure d'écran par jour. Et maintenant il jongle entre le mode "couleurs" et le mode "noir et blanc" en fonction de ses usages. S'il doit regarder une vidéo Youtube, il passe en couleurs.

C'est "perturbant" et "efficace"

Même son de cloche du coté de Delphine Sandrin, une consultante en "gestion du temps", qui a testé le mode "noir et blanc" il y a quelques semaines : "Au début, c'est perturbant. Ca rend tout de suite l'expérience utilisateur beaucoup moins intéressante et en ce sens, j'ai trouvé ça efficace". "J’ai trouvé que ça permettait de remettre le téléphone dans un usage très fonctionnel, on a mins envie de passer du temps dessus".

Pour cette coach, "le fait d'enlever les notifications sonores ça nous évite d'aller sur le téléphone et le noir et blanc, ça nous évite d'avoir envie d'y passer du temps car l'expérience utilisateur est beaucoup moins attrayante". Elle conseille maintenant le "noir et blanc" à ses clients pour libérer un peu de temps.

Pour beaucoup, l'intérêt du noir et blanc c'est surtout de donner moins envie d'aller sur Instagram, l'appli chronophage par excellence...

Comment faut-il s'y prendre ?

L'opération très simple, prend deux clics sur Iphone. Il faut aller dans le menu "réglages", puis "Accessibilité", "Affichage", et enfin chercher les "filtres de couleur" pour les activer. Ca y est votre smartphone a éteint la lumière. Sur Android, il y a différents tutoriels ici et là pour passer en mode "noir et blanc"