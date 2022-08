Passoires thermiques : des loyers gelés dès aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes des restrictions ?

Les propriétaires de logements mal isolés se voient imposer une première contrainte. Dès ce mercredi, ils ne pourront plus augmenter le loyer de leur bien s'il est classé F ou G lors du diagnostic de performance énergétique (DPE) comme le précise la loi Climat et résilience adoptée en août 2021. Dans le viseur du gouvernement, les "passoires thermiques" dont la mise en location sera progressivement interdite . Selon une étude de l'Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE) publiée fin juillet, on compte 5,2 millions de logements classés F ou G sur les 30 millions de résidences principales françaises, soit 17,3%.

Pour rappel, le DPE classe les appartements de manière décroissante en fonction de leur niveau de performance énergétique. Il s'appuie entre autres sur la quantité d'émissions de gaz à effet de serre produite, la quantité annuelle d'énergie consommée ou encore les différents équipements de chauffage.

Que prévoit la loi ?

L'article 159 précise que "lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G [...] fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire". Cela signifie que si un loyer est de 500€ sur un contrat avec un locataire, ce montant ne peut pas être revu à la hausse lors du prochain contrat. Cela inclut les logements meublés ou vides. Il est aussi précisé que "le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat". En d'autres termes, le propriétaire ne peut pas non plus procéder à une révision à la hausse sur une reconduction tacite du bail. Même chose pour la révision annuelle du loyer en cours.

Désormais, si un propriétaire souhaite augmenter le montant de son loyer, il sera obligé de réaliser des travaux de rénovation énergétique. À noter que cet article ne concerne pour le moment que la France métropolitaine. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, la mesure s'appliquera après le 1er juillet 2024.

2025 : fin des logements classés G

La traque aux "passoires thermiques" ne s'arrête pas là puisque le gouvernement prévoit également une interdiction progressive de mise en location sur le marché. Dès 2025, les 140.000 logements classés G ne pourront pas être proposés à la location. Pour certains, la consommation énergétique dépasse 420 kWh/m² à l'année et ils peuvent émettre plus de 100 kg CO2 eq/m².an soit dix fois plus que les logements les mieux notés.

2028 : fin des logements classés F

En 2028, les biens classés F subiront la même sanction. Les appartements qui sont proposés à la location devront obligatoirement se situer entre A et E.

2034 : tous les appartements doivent être classés entre A et D

Puis en 2034 , les logements devront être classés entre A et D sinon ils seront jugés indécents au regard de cette loi et ne pourront être mis sur le marché.

L'audit énergétique obligatoire reporté au 1er avril 2023

Le 1er janvier 2022 puis le 1er septembre, l'audit énergétique obligatoire aurait dû entrer en vigueur. Il n'arrivera finalement qu'au 1er avril 2023. Il sera imposé en cas de vente d'une maison ou d'un immeuble en monopropriété. Il a pour but d'informer le vendeur et l'acheteur des travaux à prévoir dans le cadre d'une rénovation énergétique. Il permet aussi au potentiel acheteur de savoir si le bien est classé F ou G, et s'il s'agit donc d'une "passoire thermique". "Ce report technique est indispensable compte tenu du manque d'entreprises et de personnels qualifiés pour établir l'ensemble des audits énergétiques qui seront nécessaires", expliquait Olivier Klein, le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, début août au Parisien.