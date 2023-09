Passoires thermiques : face aux critiques, Bruno Le Maire rétropédale sur le report du calendrier

Après avoir ouvert la porte à un report du calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques, Bruno Le Maire revient en arrière. "Il n'est pas question de modifier le calendrier tel qu'il a été déterminé", a précisé le ministre de l'Économie mercredi, après s'y être dit la veille dans Le Parisien/Aujourd'hui en France "très favorable". La loi "Climat et résilience" de 2021 prévoit d'interdire de louer en 2025 des logements classés "G" et trois ans plus tard ceux classés "F" par le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE).

"Il n'est pas question de modifier le calendrier tel qu'il a été déterminé, il s'agit simplement de réfléchir à la manière dont on peut être plus simple et plus clair pour nos compatriotes", a expliqué Bruno Le Maire en conférence de presse, soulignant que l'interdiction actuelle de louer des logements classés G+ "pose un certain nombre de problèmes aux copropriétés".

Publicité

La veille, il répondait pourtant ainsi à une lectrice du Parisien qui l'interrogeait sur le calendrier des interdictions de location des passoires thermiques : "Je considère que tout ce qui a été décidé avant la hausse des taux (d'intérêt, NDLR) mérite d'être regardé à nouveau à l'aune de cette crise. Ce qui était possible lorsque l'argent était disponible devient impossible avec des taux aussi élevés. Il faut être très pragmatique et regarder si on peut décaler les calendriers. Je suis membre d’un gouvernement, donc je suis solidaire. Mais à titre personnel, j’y suis très favorable, en particulier pour les copropriétés." Une réponse très critiquée dans l'opposition comme dans la majorité.

Ne pas renvoyer cette interdiction "à la Saint-Glinglin"

"C'est une trajectoire qu'on a prise, qui est importante et il ne faut pas renoncer", a déclaré ce mercredi la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet dans Télématin sur France 2 , avant d'ajouter ne pas vouloir renvoyer cette interdiction "à la Saint-Glinglin". "Je ne suis pas là pour dire 'il a tort' ou 'il a raison', je vous dis ce que je pense moi", a conclu la présidente de l'Assemblée nationale.

La veille, sur "X" (anciennement Twitter), le député de la majorité Pierre Cazeneuve s'est, lui, dit "très défavorable" à un report de calendrier, appelant au contraire à "accélérer" sur ce sujet. "Le bâtiment c'est 45% de la consommation d'énergie et près de 30% des émissions de GES (gaz à effet de serre, NDLR). C'est le combat le plus important à mener. Avec 4 Milliards d'euros pour la rénovation dans le prochain budget, ne reportons pas nos objectifs, accélérons !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Interrogé par l'AFP, son collègue président de la commission du Développement durable, Jean-Marc Zulesi, a expliqué que "l'enjeu ne doit pas être de reculer mais d'accélérer". "Il faut des mesures d'accompagnement mais aussi des mesures contraignantes", a-t-il insisté.

"L'écologie à la française"

Dans l'opposition aussi la proposition de Bruno Le Maire soulève des critiques. Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, écrit sur "X" : "Convention citoyenne Climat, RER métropolitain, promesse sur le glyphosate, passoires thermiques : à chaque (rare) fois qu'on croit les macronistes à la hauteur des enjeux, ils ont l'art de se saborder eux mêmes !" Dans la même veine, le fraichement élu sénateur écologiste Yannick Jadot a moqué "l'écologie à la française" prônée par Emmanuel Macron.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le député insoumis William Martinet a, lui, qualifié la sortie du ministre de "bombe", "un cadeau aux multipropriétaires, un cauchemar pour les locataires, un des pires renoncements écologiques de la macronie". Le Réseau action climat dénonce lui aussi un "énorme recul". "Laisser les locataires grelotter l’hiver & freiner la rénovation des passoires énergétiques serait un véritable scandale", écrit sur "X" le réseau d'associations engagées pour le climat.

La proposition de Bruno Le Maire a toutefois recueilli quelques approbations à droite et à l'extrême droite. Le patron des sénateurs Les Républicains Bruno Retailleau a décrit sur Cnews "une prise de conscience absolument salutaire parce qu'on est en train de faire fausse route et d'aller dans le mur". Sur "X", le député Rassemblement national Frédéric Falcon écrit : "Nous maintenons la pression et demandons l’annulation pure et simple de cette interdiction de location, imposée en pleine crise du logement."