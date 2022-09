RECETTE - Pastiera napolitaine

Ingrédients : pour 8/10 parts

- Pour la pâte sablée :

500 g de farine

200 g de sucre

200 g de beurre ramolli

2 jaunes d’œufs

1 citron non traité pour le zeste

1 pincée de sel

- Pour la farce :

600 g de ricotta

400 g de sucre

300 g de blé cru ou 600 g de blé déjà cuit

40 g de cédrat confit coupé en petits cubes

40 g d’orange confite coupée en petit cubes

100 ml de lait

30 g de beurre + 20 g pour le moule

7 jaunes d’œufs + 5 blancs

2 cuillères à soupe d’eau de fleurs d’oranger

1 citron non traité pour le zeste

20 g de sucre glace

La recette

Préparation du blé cru : laver le blé et le plonger dans une casserole contenant 3 fois son volume d’eau non salée. Porter doucement à ébullition et laisser cuire à feu doux pendant 1 heure et, ensuite, l’égoutter.

Pendant ce temps, préparer la pâte. Mélanger la farine avec le sucre et le zeste, rajouter le beurre et travailler les ingrédients à la cuillère. Incorporer les jaunes, le sel et malaxer rapidement jusqu’à obtenir une pâte lisse. Former une boule, l’enrouler dans du film alimentaire et la laisser reposer 1h au frais. Verser le blé cuit dans une marmite avec le lait, le beurre, le zeste de citron ; laisser cuire

pendant 15 minutes environ, le temps que le lait soit absorbé par le blé et qu’on obtienne une consistance crémeuse.

Dans un saladier, mélanger les jaunes d’œufs avec le sucre, incorporer la ricotta, l’eau de fleur d’oranger, le blé cuit dans le lait, les fruits confits et bien amalgamer pour que la farce soit homogène. Monter les blancs en neige et les rajouter délicatement à l’appareil dont la consistance devra être assez liquide. Sur un plan de travail fariné, étaler la pâte au rouleau jusqu’à une épaisseur de 5 mm et recouvrir un moule rond ou à charnière en aluminium de 28 cm de diamètre et de 8 cm minimum de hauteur, préalablement beurré. Découper l’excédent de pâte et tailler des bandes larges de 1 cm pour la décoration en croisillons. Verser la farce dans le moule et décorer la surface avec les bandes de pâte en formant un treillage et badigeonner les lanières avec du jaune d’œuf ou du lait pour les faire dorer. Enfourner dans le four préchauffé à 180° pendant 1h15 pour que la surface soit bien colorée et, ensuite, laisser la pastiera refroidir dans le four éteint. Saupoudrer de sucre glace au moment du service.

