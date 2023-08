Pâtisserie : les cinq conseils du chef pâtissier de l'Hôtel de Crillon pour réussir son flan

Il a le flan en poupe. Au rayon pâtisserie, le flan s'offre un retour en grâce. Longtemps considéré comme un coupe-faim ou un flamby gélatineux, ce dessert, l'un des plus anciens de France, a gagné ses lettres de noblesse. Instagram regorge de recettes de flans plus appétissantes les unes que les autres et beaucoup de chefs étoilés ont décidé de le mettre à la carte. Le flan fait désormais partie des incontournables de la gastronomie sucrée française, et c'est l'une des meilleures ventes à la "Butterfly Pâtisserie" de l'Hôtel de Crillon, place de la Concorde, à Paris.

"Ultra-crémeuse et pas gélatineuse"

C'est Matthieu Carlin, le chef pâtissier de l'Hôtel de Crillon, qui en a fait un produit-phare de la maison. Le trentenaire s'est employé à remettre ce dessert de mamie au goût du jour, en travaillant d'abord une version classique : "Des œufs, du lait entier, de la crème, du sucre et de la vanille de Tahiti, tout cela cuit dans une pâte feuilletée ultra-croustillante parce que je trouve ça plus gourmand !" La vanille est infusée 12 heures et parfume fortement la crème, "ultra-crémeuse et pas gélatineuse".

Une fois la version classique achevée, le chef s'est lancé dans une création originale, en proposant un flan marbré, "avec des noisettes du Piémont torréfiées et du chocolat". La "Butterfly Pâtisserie" ressemble à une bijouterie, les flans sont exposés dans des vitrines scintillantes et le flan marbré est régulièrement en rupture de stock en fin de journée. La part de flan marbré à emporter coûte 9 euros.

Convaincu que le flan est redevenu tendance parce que "les gens font de plus en plus de pâtisserie chez eux", le chef donne cinq conseils à France Inter pour réussir son flan à la maison.

Règle n°1 : Cuire sa pâte

"La pâte doit toujours être cuite à blanc, c'est-à-dire seule. C'est comme une quiche lorraine, on ne peut pas cuire la pâte avec les produits à l'intérieur parce que la pâte ne va pas cuire. La pâte a besoin d'être cuite toute seule, donc on cuit d'abord la pâte, que ce soit une pâte feuilletée ou brisée."

Règle n° 2 : Imperméabiliser sa pâte

"Il faut imperméabiliser sa pâte avec un peu de jaune d'œuf ou un œuf battu pour qu'elle ne remouille pas à la cuisson."

Règle n°3 : Ne pas laisser refroidir la crème

"Concernant la crème du flan, il y a une première cuisson sur le gaz et une deuxième au four. Le conseil impératif, c'est qu'une fois que vous avez cuit votre crème sur le gaz, il faut tout de suite la verser sur la pâte pour qu'elle aille au four. Il ne faut surtout pas attendre et laisser refroidir votre crème : on la verse de suite et on la met au four !"

Règle n°4 : Gare à la cuisson

"Concernant la cuisson au four, il ne faut pas que ce soit une cuisson trop saisie, parce que sinon on va avoir tendance à faire une grosse peau sur le dessus, qui va noircir, et puis on va avoir de l'amertume à la dégustation et ce n'est pas ce qu'on veut ! Donc, il faut que ce soit une cuisson douce et un petit peu plus longue !"

Règle n°5 : Le flan, c'est frais

"La fraîcheur est primordiale ! On ne peut pas faire un flan trois jours à l'avance. Le flan, même si c'est un produit qui se conserve, quand il est du jour, il est incomparable. Un flan ne se congèle pas, au même titre qu'une crème pâtissière, ce sont des produits qui ne se congèlent pas ou alors, à la décongélation, ils vont pailleter ou rendre de l'eau. Il y a beaucoup de produits qui se congèlent en pâtisserie, les gens pensent que la congélation est mauvaise : pas forcément ! Mais là, en l'occurrence, vous déstructurez complètement votre gâteau donc la fraîcheur sur le flan, c'est important !"

En boulangerie, les flans coûtent entre 3,5 et 4,5 euros la part en moyenne. Selon Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie, le flan a un côté pratique et régressif, c'est pour cela qu'il séduit tous les publics : "Le flan fait partie du top 3 des pâtisseries les plus vendues en France avec la tarte au citron et l'éclair au chocolat."

Le flan classique à la vanille de Tahiti par Matthieu Carlin, chef pâtissier de l'Hôtel du Crillon © Radio France - Olivia Cohen