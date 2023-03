Patrice Leconte : "Hergé, le créateur de Tintin a une image d'ascète, mais c'était un bon vivant"

Une culture BD liée à l’enfance

Patrice Leconte : "Quand on était enfant ou pré-adolescent, nos parents, rudement sympathiques, nous avaient abonnés, mon frère aîné et moi, à Spirou et à Tintin. Je suis entré dans la BD via ces magazines. Avec l’argent de poche, et les étrennes, on achetait les albums de Tintin qui paraissaient après la prépublication dans les revues. Un beau jour est arrivé Pilote et ça tombait bien, car on devenait adolescent et peut-être un peu plus exigeant."

Des débuts dans la BD

"J’ai toujours rêvé de faire du cinéma. Pour cela, alors que j’habitais à Tours, je suis 'monté' à Paris pour faire une école. Mais il se trouve aussi que j’aimais bien dessiner. J’ai fait la connaissance de Gotlib, nous sommes devenus amis. Il a demandé à voir mes dessins et m’a proposé de les montrer à Goscinny. Une semaine après, la secrétaire du patron de Pilote m’appelait. J’ai dessiné des BD pendant cinq ans. Je n’avais pas de personnage récurrent. C’était des histoires de six ou huit pages. Un recueil a été publié : Gazul club. C’était une parenthèse très enchantée. Tous les lundis, il y avait une conférence de rédaction pour choisir les sujets. Et autour de cette grande table, se trouvaient Gotlib, Bretécher, Giraud, Alexis, Gebé, Fred, Mezières…

Quand la BD influence l’écriture cinéma

"La BD et la publicité, m’ont beaucoup marqué pour tourner des films. Ces deux modes d’expression m’ont enseigné la concision. Dans un spot de pub de 20 secondes, on ne peut pas se perdre dans des détails inutiles. Idem, pour le dessin. Comme c’était très laborieux pour moi, je ne pouvais pas faire d’inutiles digressions. Cela m’a poussé à me tenir à l’essentiel. Mes films ne sont jamais très longs. Le dernier, "Maigret" (2022), dure une heure et vingt-huit minutes alors qu’aujourd’hui la plupart durent plus de deux heures !

Adapter "Les bijoux de la Castafiore"

"On est sur le coup depuis longtemps, mais on n’a pas commencé à tourner pour des histoires de droits. Mais cela se fera. Le patron de la société Tintinimaginatio (ex-Moulinsart, société qui gère les droits des aventures de Tintin), Nick Rodwell (l’époux de Fanny, la veuve d’Hergé), une sorte de gardien du temple, est tout à fait d'accord pour que cela se fasse. Il adore ce projet. Mais cela ne dépend pas que de son bon vouloir, car les droits sont chez le studio Paramount. Je ne peux pas encore vous révéler le casting. J’ai contacté des comédiens pour avoir des accords de principe. Mais je suis encore obligé de faire mon Monsieur Mystère !"

Les adaptations de Tintin précédentes

"Les adaptations en prise de vue réelles, 'Tintin et le lac aux requins' et 'Tintin et les oranges bleues', je n’en conserve pas un souvenir précis. Je serais incapable de vous dire ce que cela vaut. Et les films d’animation, sont pour moi, la même chose que les albums, sauf que les images bougent… L’adaptation la plus emballante est celle de Spielberg : 'Les aventures de Tintin : les secrets de la licorne'. Dans les deux premiers tiers du film, le réalisateur est inventif tout en restant fidèle à Hergé. Ensuite, il part dans un délire spielbergien très réussi où il s’écarte d’Hergé. C’est très bien. Dans une adaptation, on n’est pas obligé de suivre l’œuvre originale au pied de la lettre."

"Brest", une des entrées du livre

"J’ai prévenu l’éditeur. Je ne suis pas un spécialiste de Tintin, cet abécédaire est un livre subjectif… Là, je pensais aux Bretons qui devaient se demander pourquoi dans les aventures de Tintin, il est question du 'Tonnerre de Brest '. Cette expression, invention d’Hergé, est entrée dans le langage courant. Or il n’y a pas plus d’orages dans la cité bretonne qu’ailleurs ! Hergé aurait dû présenter ses excuses pour ces termes qui donnent une mauvaise image de la ville (rires) !"

Une "Egoïne" dans sa poche

"Dans les albums du début comme 'Tintin au Congo', ou 'Tintin en Amérique', personne ne trouvait rien à redire que le reporter sorte une petite scie de sa poche… Ni que les taxis soient en bois. Je trouve ces invraisemblances très belles, elles sont des preuves d’imagination. Plus loin, Tintin est dans un arbre au-dessus d’un éléphant… Il sort alors une loupe pour concentrer les rayons du soleil et faire fuir le pachyderme. Le type qui se balade en permanence avec l’outil adéquat est vraiment costaud !"

"Isidore Lagopède"

"Ce nom - une autre entrée de mon dictionnaire - n’existe pas. C’est une invention pour faire rager les spécialistes (rires). J’imaginais que certains tintinophiles allaient tomber dans le panneau et que cela allait les mettre dans l’embarras. En fait, c’est un compagnon de voyage en train de Tintin, mais à aucun moment Hergé ne le nomme. Cela m’amusait, car tous les personnages dans Tintin ont des patronymes formidables."

"Ophicléïde"

"Parmi les insultes prononcées par le Capitaine Haddock, se trouvent des mots rares. Si tout le monde connaît l’ornithorynque ou le bachi-bouzouk, on ne sait pas toujours ce qu’est un ophicléïde (un instrument de musique, ndlr). Et je m’interroge : d’où Hergé a-t-il sorti ça ? Dans un dialogue avec une bordée d’injures, vous ne penseriez jamais à un tel mot. Feuilletait-il le dictionnaire à la recherche de mots méconnus ?"

"Whisky"

"Ca picole pas mal chez Tintin ! Haddock est un alcoolique. Quand on fait sa connaissance (dans 'Le Crabe aux pinces d’or') il est alcoolisé et dans un état lamentable. Et quand il rechute, c’est pour faire des choses affreuses. Mais il y a une sorte de gaieté. Je ne sais pas si aujourd’hui on pourrait présenter un tel personnage. C’est culotté ! J’ai appris par des personnes qui l’ont connu qu’Hergé était un bon vivant. Il pouvait être assez drôle et il riait de bon cœur. Alors que quand on voit sa binette, on pense vraiment que c'est un ascète."

"L’affaire Tournesol" : l’album préféré

"Je pourrais vous dire que 'Les Bijoux de la Castafiore' est mon album préféré puisque c'est celui que je rêve de tourner. Mais mon Tintin favori est 'L'affaire Tournesol'. L'histoire est très bien menée. On a perdu Tournesol, qui ne trouvait plus ses microfilms… L’aventure est très intense, même si elle est toute proche de nous. La plupart des histoires de Tintin se situent aux quatre coins du monde : en Chine, sur la Lune… Celle-ci me plaît parce qu’elle se passe en Europe, chez nous, en Suisse au bord du lac Léman, à l'Hôtel Cornavin à Genève… Nous sommes dans une aventure très aventureuse, mais dans un pays familier, et pas très éloigné. Et ça me touche."

Tintin de A à Z par Patrice Leconte est paru chez Editions Moulinsart/Casterman