Patrick Bruel revient sur la genèse de « Marre de cette nana là »

Deux ans après « Vide », son premier single paru en 1982, Patrick Bruel revient avec un texte plein d'humour via "Marre de cette nana-là". C'est Gérard Presgurvic, dont Patrick Bruel est proche, qui propose une mélodie qu'il a composé. En s'inspirant de leurs désespoirs amoureux respectifs, le duo signe « Marre de cette nana-là », le titre s'écoule à 100 000 exemplaires.

Revenant sur les débuts du chanteur, Nagui, dans La Bande Originale , diffuse un extrait de la chanson et fait remarquer la voix a bien évolué. Eclat de rire de Patrick Bruel, qui raconte :

« On est parfois complètement taré quand on est jeune et qu'on est en studio. Au départ la chanson pour moi n'allait pas assez vite, elle n'avait pas assez d'énergie. J'ai donc décidé de l'accélérer. Le problème, c'est qu'on a accéléré le tout et donc la voix. Si on l'écoute bien, ça s'entend. » évoque le chanteur amusé dans La Bande Originale.

Sortie seulement quelques semaines après son enregistrement, la chanson peine à décoller. C'est finalement grâce à son passage dans l'émission Passeport pour la forme sur TF1 en plein mois d'août qu'elle se fait connaître.

L’année suivante, il sort « Comment ça va pour vous ? » qui reste dans le Top 50 durant 19 semaines, mais c'est surtout avec le film P.R.O.F.S au côté de Fabrice Luchini, qui fera trois millions d'entrées que Patrick Bruel goûte à la célébrité.

Toujours intéressé par la chanson, il sort « De face », un premier album qui peine à marcher. Mais c'est en 1989, avec son deuxième album « Alors regarde », qu'il devient médiatique. Avec les singles « Casser la voix », « J'te l'dis quand même », « Alors regarde », « Décalé » et « Place des grands hommes », la Bruelmania s'installe en France, un phénomène hors norme qui le met sur le devant de la scène, Bruel devient alors colossal : « On peut avoir un succès critique et un succès populaire, mais quand on a un succès trop populaire, ça peut paraître suspect. »