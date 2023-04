Paul Cuisset, créateur de jeux vidéo : "C'est difficile aujourd'hui de faire quelque chose d'innovant"

Sorti à l'époque notamment sur Megadrive, Super Nintendo et Amiga, sous l'égide du mythique studio français Delphine Software ("Another World", "Croisière pour un Cadavre", "Moto Racer", "Darkstone"...), "Flashback" a marqué ceux qui l'ont découvert sur leur console ou leur ordinaire.

Un jeu à l'ambiance incroyable, très innovant pour son époque : il prenait notamment le parti de reproduire des mouvements réalistes pour ses personnages, très loin de Mario ou de Sonic. En gros, sans Flashback, il n'y aurait peut-être pas eu de Tomb Raider... D'ailleurs, il a longtemps figuré dans le Guinness Book des Records comme jeu vidéo français le plus vendu, et une suite se prépare 30 ans après, toujours sous la direction de Paul Cuisset.

Ce dernier a accepté de répondre à quelques questions sur la genèse de ce jeu culte, les enjeux pour la suite qui arrive et l'évolution du monde du jeu vidéo ces 30 dernières années.

FRANCE INTER : Vous vous attendiez à ce qu'on vous parle encore de "Flashback" 30 ans après ?

PAUL CUISSET : "C'est surprenant, mais j'en suis très content ! Quand on a commencé le projet, je n'aurais jamais pensé que ça durerait si longtemps, que cette aventure irait aussi loin. C'est vraiment étonnant de voir qu'un jeu écrit il y a 30 ans est encore d'actualité !

En 1991, je venais de terminer un jeu qui s'appelait "Croisière pour un Cadavre" [un jeu d'enquête policière, NDLR] et on a eu une proposition de réaliser l'adaptation du Parrain en jeu vidéo. En parallèle, on avait l'opportunité de travailler sur la Megadrive [une console de Sega], qui venait d'arriver. On s'est lancé dans l'aventure en voulant faire quelque chose de nouveau... Et ma première idée, c'était de transposer l'histoire du Parrain dans le futur. J'ai demandé l'autorisation, ils m'ont dit : "Pas de problème, allez-y !" Et puis on s'est tellement éloigné de l'idée d'origine qu'au final, ils ont dit : "Non, finalement, ça va pas vraiment le faire..." On a alors décidé de sortir le jeu sans la licence du Parrain, et ça a donné "Flashback"."

À quoi ça ressemblait, le développement d'un jeu vidéo au début des années 90 ?

"Delphine Software, ça a commencé avec de toutes petites équipes. Sur les premiers jeux, on devait être deux, puis on est passés à trois, quatre... Sur "Flashback", c'était une équipe plus importante : on était bien une dizaine, ce qui est une grosse équipe pour l'époque ! On était des gars qui sortaient de leurs garages, on était plutôt habitués à travailler seuls ou à deux, c'était un métier qui se construisait. Dix personnes, c'était déjà du sérieux !

On testait beaucoup de choses, parce qu'il n'y avait pas vraiment de références ! Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux, et c'est très difficile de faire quelque chose d'innovant. On peut avoir des approches innovantes, mais construire quelque chose de complètement nouveau, c'est plutôt difficile alors qu'à l'époque, c'était assez simple, puisqu'il n'y avait pas grand-chose ! On naviguait dans le brouillard, parce qu'on n'avait ni théorie ni outil pour nous expliquer comment faire les choses. Beaucoup de jeux avaient des particularités très fortes, parce que c'était comme si chaque projet était dans une boîte de Petri différente, et évoluait de manière indépendante et parallèle, sans jamais que ça se croise."

Et concevoir des jeux vidéo dans les années 2020, c'est vraiment si différent ?

"Il y a plusieurs composantes. D'un côté, bien sûr, la technique a beaucoup évolué, et on en peut pas vraiment comparer. Mais je pense que la composante narrative est toujours là : une histoire qu'on raconte à travers des actions du joueur, c'est quelque chose de relativement universel. Et finalement, le format n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, on fait des choses plus complexes, mais on continue à raconter des histoires, avec des personnages, avec des choses à faire, et les actions finalement sont toujours plus ou moins les mêmes : utiliser des objets, parler à des gens... Finalement, on avait déjà à l'époque, même si c'était primaire, la base de tout ce qui peut faire un game design d'aujourd'hui. La sauce n'est pas la même, la manière de la préparer non plus, mais les ingrédients étaient là...

Aujourd'hui, on s'intéresse à l'expérience du joueur, à la manière dont il va vivre son aventure, on essaie de lui donner les moyens pour le satisfaire... À l'époque, on avait une approche un peu différente : pour moi, un jeu c'était un challenge, un affrontement entre le créateur et le joueur. On était plutôt à se dire : je vais lui faire un truc vache et on va voir s'il s'en sort ! Maintenant, ça ne marche plus tellement comme ça, et on essaie de donner au joueur les outils pour résoudre les problèmes, alors qu'à l'époque, on mettait les problèmes, mais pas les outils..."

Qu'est-ce qui vous a donné envie de préparer une suite, 30 ans après ?

"C'est un peu comme retrouver de vieux amis : on sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont là autour de nous, mais à un moment donné on se dit que ce serait bien de se revoir et de faire quelque chose. C'est un peu cette nostalgie-là, j'ai recroisé des anciens de l'équipe, qui m'ont aidé. On avait ce rêve à l'époque de faire un 2, qui n'a jamais abouti puisqu'on a fait un autre jeu qui s'appelle "Fade to Black" [sorti sur PC en 1995 et PlayStation en 1996], qui avait une connotation complètement différente, même si on était dans le même univers.

Il y avait l'envie de garder un type de gameplay avec une caméra vue de profil, qui faisait l'ADN de Flashback, l'envie de continuer les aventures de Conrad et d'offrir de nouvelles choses autour de cet univers. C'est une chance de pouvoir le faire aujourd'hui."