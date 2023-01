"Paye ton pinard", quand le monde du vin mesure son taux de sexisme

"Il a de la chair, il a de la cuisse, il a une belle robe..." Si le lexique vinicole emprunte au féminin, le milieu vinicole reste largement dominé par le masculin. Sur le compte Instagram "Paye ton pinard" , des vigneronnes dénoncent les violences sexuelles et sexistes qu'elles subissent au quotidien : des remarques sexistes jusqu'aux agressions sexuelles, les exemples sont nombreux.

Sommelière, caviste, autrice d'ouvrages consacrés aux vigneronnes, Sandrine Goeyvaerts évolue depuis vingt ans dans ce milieu, et cette ambiance parfois toxique, notamment dans les salons du vin. "Ça peut être des mains aux fesses, des remarques salaces, des agressions...", détaille-t-elle. "Tout ça légitimé par le fait que l'alcool coule à flots : certains hommes utilisent ça comme une espèce d'excuse."

La vigneronne n'est pas "la femme du vigneron"

À l'inverse, les femmes sont incitées à la sobriété, par crainte en cas d'agression d'êtres accusées de l'avoir "bien cherché". Isabelle Perraud est la créatrice de "Paye ton pinard", viticultrice dans le Beaujolais. Elle décrit un monde patriarcal, où la vigneronne est avant tout considérée comme... la femme du vigneron.

"Moi, on me demande régulièrement : mais tu vas à la vigne ? Parce que si tu vas pas à la vigne, t'es pas une vraie vigneronne. C'est une question qu'on ne pose jamais à un homme, par exemple... Alors que plein d'hommes vignerons ne vont pas à ma vigne, qu'ils ont des ouvriers, etc."

"Un vin léger, c'est un vin de femme"

Un sexisme structurel estime Elodie Louchez journaliste et mariée à une vigneronne. Car les stéréotypes genrés sont légion, jusque dans le champ lexical : "Un vin léger et fruité est un vin de femme, le vin rosé est un vin de femme... Alors qu'un 'vin d'homme' est un vin charpenté, viril s'il en est. Par contre, un vin de femme, on ne s'épargne pas de dire qu'il a de la cuisse, de la chair, de la robe... On est quand même dans un milieu construit sous cet angle."

"Paye ton pinard" est désormais une association, présente sur les salons pour sensibiliser les professionnels et recueillir la parole des victimes...