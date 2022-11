Pédiatrie : après le tri des patients, des prises en charge dégradées pour les enfants à l’hôpital

L’épidémie de bronchiolite fait toujours rage en France. Prévisible puisqu’elle arrive chaque année, elle a pourtant déstabilisé tous les services de pédiatrie du pays. La semaine dernière, nous évoquions le tri des enfants . Au quotidien, les soignants sont obligés de faire des choix impossibles : à quel enfant donner la dernière place d’hospitalisation, lequel est prioritaire pour le dernier lit en réanimation, quelle chirurgie sera annulée, quel soin à reporter. Tri des patients, mais aussi prise en charge dégradée pour de nombreux enfants.

Il y a d’abord le cas de cet adolescent de 14 ans, hospitalisé fin octobre dans le service d’hématologie d’un hôpital parisien. On lui diagnostique une leucémie et en moins de 48 heures, il fait ce qu’on appelle une désaturation aiguë, c’est-à-dire un taux d’oxygène dans le sang extrêmement bas. A tout moment, il risque la crise cardiaque. Les soignants de ce service appellent d’abord les urgences puis la réanimation pédiatrique. Le constat est immédiat, il n’y a pas de place, déjà 16 jeunes occupent… 14 places.

Faute de places, un ado placé… dans un bureau de l’hôpital

Trois choix s’offrent alors aux soignants : transférer l’adolescent. "Impossible", raconte ce réanimateur pédiatrique qui a préféré garder l’anonymat de peur de représailles de sa direction. "Il était beaucoup trop instable pour risquer de le transférer dans un autre hôpital". Deuxième option, le placer sur un lit dans un couloir du service de réanimation. "On le fait régulièrement, mais avec lui, on prenait le risque de le perdre au milieu des autres patients et des parents. Impensable", poursuit ce médecin. "On a donc opté pour la troisième solution, le placer dans un bureau réaménagé pour l’occasion. On a donc retiré le mobilier, installé le matériel nécessaire, on a même pris un vieux respirateur qui traînait. On ne savait même s’il allait marchait mais on n’avait pas le choix. On est en colère et dépités de faire ça, mais sans cette solution bricolée, il y avait un risque majeur de décès pour le patient".

Ce même bureau sera réutilisé quelques jours plus tard cette fois pour un nourrisson qui vient de faire un arrêt cardiaque dans les premières minutes de sa vie. L’enfant était beaucoup trop instable pour être transféré, les soignants vont donc le placer dans le bureau. Et pour le prendre ensuite dans le service de réanimation, les médecins décident de faire sortir un prématuré, hospitalisé depuis seulement quatre jours alors que toutes les recommandations internationales préconisent de les garder 15 jours minimum.

La peur permanente de perdre un enfant

Autre exemple d’une prise en charge dégradée, un enfant de 7 ans en détresse respiratoire dans le cabinet d’un médecin généraliste de Seine-Saint-Denis à cause d’une broncho-pneumopathie et d’une infection grave. Comme il n’y a aucune place en réanimation pédiatrique dans toute la région parisienne, l’enfant est intubé et ventilé sur place. La régulation régionale est débordée, il attendra 7 heures avant d’être pris en charge en réanimation à l’hôpital de Reims. Et ces prises en charge dégradées se multiplient ces dernières semaines partout en France, les soignants n’ont jamais été aussi inquiets.

"On est inquiets sur le fait que si, malheureusement, il y a des décès au cours de cette crise, ce soit attribué à autre chose", témoigne le pédiatre réanimateur. "On a peur qu’on nous dise 'ça n’a rien à avoir avec la surcharge de travail ou avec le manque de personnel. C’était un patient qui était très grave et de toute façon, il aurait peut-être évolué comme cela. Là, on parle pour tout un service, d’autres médecins parlent dans d’autres régions mais on est inquiets parce qu’on n’est pas vraiment sûrs que ça fasse changer les choses".