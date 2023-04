Pédopornographie : vers une sanction pénale pour contraindre au retrait des contenus "sous 24 heures"

Pour lutter contre la pédopornographie en ligne, le ministère de l'Intérieur travaille sur la mise en place d'une sanction pénale contre les plateformes internet en cas de "non-retrait sous 24 heures d'un contenu pédopornographique", a appris ce jeudi France Inter de source proche du dossier. Selon nos informations, le contrevenant risquerait jusqu'à un an de prison, 250.000 euros d'amende et, en cas de récidive, une sanction financière allant jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial de la plateforme.

Ce dispositif, imaginé par le ministère de l'Intérieur, devrait s'intégrer dans un projet plus large présenté début mai par Bercy, après l'adoption récente à Bruxelles des règlements européens sur le numérique (le DSA, Digital Services Act, et le DMA, Digital Market Act) et la régulation des contenus en ligne des grandes plateformes internet.

Un dispositif proche de celui sur les contenus terroristes

Dans les faits, ce sont les enquêteurs du service Pharos de la Direction centrale de la police judiciaire qui pourraient alors saisir directement les autorités judiciaires. Actuellement, une plateforme, sur Internet, n'est pas tenue responsable du contenu qu'elle héberge, sauf si elle reçoit un signalement sérieux et qu'elle a conscience qu'il s'agit d'un contenu illicite. L'an dernier, les diffuseurs d'un peu plus de 3.000 contenus pédopornographiques n'ont pas exécuté la demande de retrait sous 24 heures adressée par Pharos, ce qui a donné lieu à chaque fois à des demandes de déréférencement auprès des moteurs de recherche.

Ainsi, la menace de sanction sur les images ou vidéos à caractère pédopornographique sur le modèle de ce qui se fait en matière terroriste permettrait, selon une source proche du dossier, d'être même en avance sur les futurs règlements européens en la matière, prévus pour 2024. Jusque-là, des sanctions similaires en France ne s'appliquaient que pour le non-retrait "dans l'heure" de contenus à caractère terroriste.