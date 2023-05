Peine de mort : les exécutions ont atteint un niveau jamais vu depuis 2017, selon Amnesty International

"Une frénésie meurtrière" dans certains pays : voilà comment Amnesty International explique ce bond du nombre d'exécutions dans le monde, qui a augmenté de plus de 52 % en un an, entre 2021 et 2022. Parmi ces exécutions, 93 % ont eu lieu au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (si l'on exclut la Chine, où le nombre d'exécutions est un secret bien gardé, mais qu'Amnesty International estime à plusieurs milliers chaque année).

"L'Arabie saoudite est allée exécuter 81 prisonniers en une journée"

Principaux accusés : l'Arabie saoudite et l'Iran, avec respectivement 196 et 576 exécutions en 2022. Dans le cas de l'Iran, cette explosion des exécutions est directement liée aux manifestations de ces derniers mois contre le régime en place. "Le nombre de personnes ainsi privées de leur vie a augmenté de façon spectaculaire dans cette région du monde, où l’Arabie saoudite est allée jusqu’à exécuter 81 prisonniers en une seule journée", précise la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard. "Ces derniers mois, dans une tentative désespérée de mettre fin au soulèvement populaire, les autorités iraniennes ont ôté la vie à des personnes qui n’avaient fait qu’exercer leur droit de manifester."

Des chiffres à analyser avec prudence, puisque dans plusieurs pays, comme pour la Chine, il est impossible d'avoir un décompte précis du nombre d'exécutions : c'est le cas notamment pour la Corée du Nord et le Viêt-Nam, des pays connus eux aussi pour recourir massivement à la peine de mort.

Cinq pays ont également repris les exécutions : l’Afghanistan, le Koweït, le Myanmar, l’État de Palestine et Singapour. Et dans le monde, le nombre de personnes exécutées pour des infractions liées aux stupéfiants a plus de doublé en un an (pour représenter en 2022 37 % des exécutions dans le monde). Pourtant, le droit international précise que le recours à la peine de mort doit être autorisé uniquement "pour les crimes les plus graves", impliquant des homicides volontaires.

Six pays ont aboli la peine de mort en 2022 (au moins partiellement)

Le nombre de condamnations à mort a en revanche diminué en un an, passant de 2 052 en 2021 à 2 016 en 2022. La Chine, l'Égypte et le Bangladesh forment le trio de tête.

Amnesty International voit tout de même des éléments encourageants dans le bilan de 2022. Ainsi, six pays ont aboli la peine de mort, au moins partiellement : le Kazakhstan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Sierra Leone et la République centrafricaine l'ont abolie pour tous les crimes ; la Guinée équatoriale et la Zambie uniquement pour les crimes de droit commun. Au total, 112 pays ont aujourd'hui aboli la peine de mort pour tous les crimes.

De plus, 125 États-membres de l'ONU ont demandé un moratoire sur les exécutions, soit un nombre record. "Au moment où de nombreux pays continuent de faire tomber la peine de mort dans les oubliettes de l’histoire, il est temps que les autres suivent cet exemple", demande Agnès Callamard. "Les actions brutales de pays comme l’Iran, l’Arabie saoudite ainsi que la Chine, la Corée du Nord et le Viêt-Nam sont aujourd’hui très minoritaires. Ces pays doivent de toute urgence évoluer avec leur temps, protéger les droits humains et exécuter la justice plutôt que des personnes."