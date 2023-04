Pénélope Bagieu : "dans une BD, le personnage est mieux dessiné à la fin qu'au début"

Dans l'émission dominicale Les P'tits Bateaux , des spécialistes répondent aux interrogations des enfants. Le jeune Romain posait alors une question fort intéressante : comment font les dessinateurs pour dessiner plusieurs fois le même personnage sans qu'il ne soit différent ?

Pour lui répondre, Pénélope Bagieu , illustratrice, dessinatrice et scénariste de bande dessinée, autrice de la série des Culottées parue chez Gallimard et plus récemment des Strates . Elle délivre des techniques et nous indique que bien souvent, les personnages sont mieux dessinés à la fin des bandes dessinées qu'au début.

Dessiner d'abord le personnage

L'un des personnages qu'elle dessine beaucoup, c'est elle-même. Pour elle, c'est le plus facile à dessiner. Pénélope Bagieu explique que cette question est au cœur des préoccupations de tous les auteurs de bédés qu'elle connaît, parce que c'est un vrai défi. C'est vraiment difficile.

Pénélope Bagieu partage ses astuces. D'abord, il faut se préparer à ce que le personnage n'ait pas tout le temps la même tête. Ce n'est pas grave du moment qu'on le reconnaît à peu près. Elle, elle fait d'abord toutes les cases du même personnage, comme ça, elle enchaîne au lieu de passer de l'un à l'autre dans chaque case. Pendant quelques pages, elle ne fait que le personnage, sur toutes les cases. Il parle tout seul et il n'a personne en face de lui. Et quand elle a fini, elle s'attaque à un autre personnage. Elle fait du travail à la chaîne, personnage par personnage sur certaines séquences, pour être sûre que d'une case à l'autre le personnage ait la même tête.

S'inspirer de quelqu'un

Pénélope Bagieu pense à quelqu'un qu'elle connaît pour chaque personnage, même quelqu'un qu'elle n'a vu que deux fois. Une fois qu'elle visualise bien son visage dans sa tête, après elle se réfère toujours à cette personne-là. Ça l'aide beaucoup.

Cela peut être un acteur ou encore la sœur d'une copine, peu importe. Après, elle peut par exemple imaginer sa tête quand cette personne est en colère, avec les sourcils d'une certaine manière. C'est plus facile pour elle de s'accrocher à quelqu'un qu'elle connaît. Dans son cas, les personnages à qui elle pense ne se reconnaissent jamais.

S'entraîner et dessiner beaucoup le personnage

Pénélope Bagieu recommande aussi de le dessiner plein de fois et au bout d'un moment ça devient naturel. On le connaît peu à peu. Pour elle, l'avantage, c'est que quand on dessine un personnage dans un album, on va le dessiner à peu près 4 000 fois. Donc on a bien le temps de se faire la main.

D'ailleurs, en général, le personnage est souvent mieux dessiné à la fin du livre qu'au début. Ça se voit et elle invite tout le monde à s'en rendre compte. Au début, on sent que le dessinateur a un peu tâtonné, puis il apprend à connaître le personnage. Après 200 pages, a priori, il le connaît par cœur, c'est son ami. Donc c'est plus facile à la fin du livre qu'au début.

