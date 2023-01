"Penelope Cruz renversante" ou "film mièvre et complaisant", le Masque partagé sur "L'Immensità" de Crialese

Le film présenté par Jérôme Garcin

Le réalisateur de "Respiro" n'avait rien signé depuis onze ans depuis "Terra Firma". Clara est espagnole (Penélope Cruz) et Felice est sicilien (Vincenzo Amato). Ils sont mariés, ils ont trois enfants. Ils emménagent dans un nouvel appartement de la banlieue romaine. On est dans les années 70. Le couple bat de l'aile, se déchire et la fille aînée, Adri, 12 ans, remet en question son identité sexuelle en se faisant appeler Andréa. Et pour le père violent, qui est une sorte de caricature du macho italien, tout est de la faute de Clara, qui n'a pas su élever leur fille. Un film au titre un peu trop grand pour lui, dont Emanuele Crialese dit qu'il est plein de souvenirs personnels.

Eric Neuhoff a beaucoup aimé !

C'est un film qui lui a rappelé "Fait de beaux rêves" de Marco Bellocchio (2016) : "C'est la même mélancolie, c'est la même patine, c'est l'Italie des années 70 avec une Penélope Cruz qui est fabuleuse. Puis, le film a une espèce de gravité douce, de mystère, une pudeur singulière qui m'a beaucoup touché. La reconstitution est très bien fichue avec les chansons de l'époque, dont Adriano Celentano, Patty Pravo… Et cette histoire de famille, ce garçon manqué qui visiblement est un peu l'histoire du metteur en scène. Je l'ai trouvé très bouleversant et très original".

Charlotte Lipinska charmée par une Penélope Cruz renversante et un portrait d'une très grande sensibilité

La critique de Vogue a été très touchée globalement, tant par la magnifique interprétation de Penélope Cruz que par l'émotion qui traverse l'autoportrait de cette jeunesse dont il est question : "C'est plus un film sur la perte de l'innocence, qui ne traite pas tant de la question du genre et de l'identité de cette adolescente qu'il signe avant tout un portrait magnifique de sa mère, étouffée par le patriarcat ambiant et italien des années 70. Ses souvenirs, cette chronique de jeunesse, il la filme avec beaucoup de sensibilité. C'est un film très solaire malgré son propos, et qui reste quand même assez sombre.

Penélope Cruz est renversante, elle est d'une cinégénie et d'une émotion à tomber. C'est un très beau portrait de femme.

Même si le film me frustre un petit peu tant il ne se passe pas grand-chose, malgré des numéros musicaux qui finalement n'amènent pas grand-chose si ce n'est qu'à faire tourner l'horloge… Je suis un peu entre les deux, mais charmé par l'ensemble".

Jean-Marc Lalanne a trouvé ça "désastreux"

Aux Inrockuptibles, on pointe du doigt une esthétique cinématographique repoussante : "Il y a cette espèce de lumière qui vise la joliesse en permanence, conjuguée avec une poétisation de la douleur du personnage qui débouche sur quelque chose d'extrêmement mièvre et très complaisant.

Le désir de réassignation de genre du personnage de l'enfant n'est vraiment pas traité. Sans compter que Penélope Cruz est presque filmée de manière publicitaire. On a vraiment l'impression que toutes ses scènes sont là pour nous dire à quel point elle est belle. C'est vrai que c'est une très grande actrice et, en même temps, la manière dont le film s'en empare débouche sur quelque chose qui ne va pas et qui joue presque contre le personnage.

De même que le personnage du père, qui est un personnage aussi calamiteux qu'il n'est que fonctionnel, tant il ne vaut que comme simple repoussoir. Le récit est complètement déséquilibré, mièvre. C'est très très laid esthétiquement".

Nicolas ne l'a pas vu…

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"L'Immensita" d’Emanuele Crialese 4 min Radio France

