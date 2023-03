Pensions de retraites à 1200 euros : Olivier Dussopt revoit le nombre de bénéficiaires à la baisse

C’est une question qui traverse tout le débat sur la réforme des retraites, depuis son annonce et encore maintenant : combien de personnes sont concernées par la promesse du gouvernement d’une retraite à 1200€ pour une carrière complète à temps plein ? Depuis mi-janvier, souvent contredits par l'opposition ou par des articles de presse, les membres du gouvernement ont petit à petit revu à la baisse leurs prévisions, sans jamais donner de chiffres précis.

Le 15 février dernier sur France Inter, le ministre du Travail Olivier Dussopt a donné les chiffres très attendus, affirmant que cela devrait concerner environ 40 000 personnes par an. "Je donne ces chiffres avec prudence (…) je suis incapable de dire combien d’assurés prendront leur retraite en 2024, en 2030, ou 2035 avec les trimestres qu’il faut. Mais ce que je peux vous dire, c’est que grâce à cette réforme (…) lorsqu’on regarde les futurs retraités, sur les 800 000 retraités par an, 200 000 auront une revalorisation, et on a une prévision de 40 000 personnes de plus chaque année qui passeront le cap des 85% du Smic", affirmait-il, disant que le chiffre lui avait été transmis "hier soir".

Une enquête dans les bureaux de la Sécurité sociale

Des chiffres qui n’ont pas convaincu le député Nupes Jérôme Guedj. L’ex-président (PS) du département de l’Essonne, qui est co-président de la Mission d’évaluation des comptes de la sécurité sociale, s’est rendu dans les bureaux de la direction de la Sécurité sociale (DSS) pour y collecter des informations et des documents. Dans un courrier adressé au ministre, il affirme que selon le directeur de la DSS, aucun document n’avait été communiqué au ministre la veille de l’interview, et que les chiffres dont disposait le ministre dataient de mi-janvier, au moment de la présentation de la réforme.

Mais surtout, il contredit le chiffre de 40 000 personnes avancé par Olivier Dussopt, en deux temps : d’abord, selon lui, sur les personnes susceptibles de partir à la retraite en 2024 (donc nées en 1962), il n’y a que 13 289 personnes qui sont susceptibles de toucher la revalorisation maximale de 100€. "Il faut attendre la génération 1972, qui partira à la retraite en 2034 ou 2036 après la réforme, pour atteindre le chiffre de 39.188 bénéficiaires touchant 100€", expliquait Jérôme Guedj dans son courrier. Ensuite, il ajoute que cette revalorisation maximale ne garantit pas d’atteindre 1 200€ de pension et "qu’il est tout à fait possible de percevoir 100€ de revalorisation tout en demeurant bénéficiaire d’une pension inférieure à 1 200€". En d'autres termes, le casse-tête ne changeait pas : rien ne permettait dans ce document de calculer précisément le nombre de gens qui passeront le cap des 1 200€ grâce à la revalorisation.

Mardi, Jérôme Guedj a donc publié, toujours sur Twitter, la réponse d’Olivier Dussopt. Le ministre y confirme les chiffres de 13 289 personnes concernées par la revalorisation de 100€ l'an prochain et un peu moins de 40 000 pour la génération 1972. Il maintient le chiffre de 40 000 nouvelles personnes "partant chaque année à la retraite avec au moins 1 200 euros de pension" d’ici à la fin du quinquennat. Mais il affirme plus loin que suite à un chiffrage "complémentaire" des services de la DSS, "les services estiment, selon les générations, qu'entre 10 000 et 20 000 personnes franchiront le seuil des 1200€ par cette seule mesure", soit jusqu'à quatre fois moins que ce que le ministre avait initialement annoncé il y a deux semaines.

La menace du Conseil d'Etat

Ce courrier n’est pas la seule action de Jérôme Guedj qui pourrait fragiliser le projet de loi sur la réforme des retraites : après sa visite à la DSS, il s’est rendu à Matignon pour y consulter l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi : cet avis n’est pas obligatoirement publié quand il s’agit de lois budgétaires… et donc dans le cas de celle-ci, car la réforme est intégrée au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Or le fait que la réforme passe par une loi de financement et non par une loi est, selon lui, un aspect attaquable du point de vue juridique. Autant d’arguments qui risquent de peser sur le débat au moment du retour de la loi devant l’Assemblée nationale, après son examen par le Sénat.