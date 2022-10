Pénurie de carburant : Élisabeth Borne annonce la réquisition de personnels au sein d'Esso

Après les menaces, le temps des annonces. Devant l'Assemblée nationale ce mardi, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé la réquisition des personnels pour le déblocage des dépôts de carburant Esso-ExxonMobil. Rejetant l'accord sur les salaires signé par d'autres organisations syndicales au sein du groupe, la CGT et FO avaient voté mardi la reconduction de la grève. "Le dialogue social, c'est avancer, dès lors qu'une majorité s'est dégagée", a fait valoir la cheffe du gouvernement devant les députés. "Les annonces de la direction sont significatives. Dès lors, j'ai demandé aux préfets d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise."

Un peu plus tôt dans la matinée, et alors que la pénurie de carburant touche près d'un tiers des stations-service, le ton était monté d'un cran du côté de l'exécutif. "Si la CGT refuse catégoriquement d'engager cette discussion salariale, nous n'aurons pas d'autres moyens que de réquisitionner les moyens nécessaires pour libérer les dépôts et faire fonctionner les raffineries", avait prévenu le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Une solution réclamée notamment par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et certains élus LR.

L'État y a déjà eu recours en 2010

La méthode n'est pas nouvelle, et avait déjà été utilisée en 2010, sous Nicolas Sarkozy. La France est alors secouée par une vague de contestation contre la réforme des retraites. Les douze raffineries que compte alors l'Hexagone sont bloquées, des milliers de stations-service sont à sec. L'État décide donc, par voie d'arrêtés préfectoraux, de réquisitionner des salariés grévistes dans la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne) et dans les dépôts pétroliers de Donges (Loire-Atlantique) et de Gargenville (Yvelines).

De fait, l'article L 2215 - 1 du code général des collectivités territoriales permet de procéder à des réquisitions de salariés en grève d'une entreprise privée "dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics". Ceux qui refusent de s'y soumettre encourent jusqu'à six mois de prison et 10 000 euros d'amende. Des conditions ont toutefois été posées pour que la réquisition soit jugée fondée : il doit y avoir une atteinte " au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques ".

L'avertissement de l'OIT

Si le Conseil d'État n'a rien trouvé à redire à l'arrêté pris à l'époque dans les Yvelines, celui du préfet de Seine-et-Marne a à l'inverse été suspendu par le tribunal administratif. Les juges y avaient vu "une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève". Saisie par des syndicats, l'Organisation internationale du travail (OIT) a eu la même lecture. "Le comité demande au gouvernement de privilégier à l’avenir, devant une situation de paralysie d’un service non-essentiel, mais qui justifierait l’imposition d’un service minimum de fonctionnement, la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet exercice, et de ne pas recourir à l’imposition de la mesure par voie unilatérale" , écrivait l'agence onusienne en novembre 2011.

Une base sur laquelle les syndicats comptent bien s'appuyer. En cas de réquisition, "on ira devant les tribunaux pour la faire annuler", a assuré Eric Sellini, coordinateur CGT pour TotalEnergies, tandis que la CGT d'Esso-ExxonMobil a dénoncé "une remise en cause du droit de grève".