Pénurie de carburant : les sites et applis pour trouver de l'essence

Comment faire pour trouver de l'essence ? La grève des salariés des raffineries et dépôt de carburant chez TotalEnergies et Esson-ExxonMobil engendre des difficultés d'approvisionnement dans un tiers des stations essence, d'après les chiffres du gouvernement. Pour éviter les déconvenues, plusieurs sites et applications peuvent être utiles avant de prendre son volant pour faire le plein.

La carte du gouvernement

Le site prix-carburants.gouv.fr propose une carte des stations de toutes les enseignes et des carburants que celles-ci proposent. Quand on clique sur la station, on peut voir les différents types carburants, savoir s’ils sont en rupture de stock ou non, ainsi que leur prix au litre. Les informations sont exhaustives mais le site est très lent et est régulièrement inaccessible. Il faut parfois recharger la page pour y accéder et pour le faire fonctionner correctement.

Capture d'écran du site du gouvernement

La carte des stations Total

C’est l’enseigne la plus touchée par ces problèmes d’approvisionnement , sous l’effet conjugué de la ristourne à la pompe proposée par Total et de la grève lancée par la CGT de TotalEnergies depuis une dizaine de jours. Même principe que pour le site du gouvernement : la carte affiche toutes les stations Total. On peut calibrer la recherche en fonction du type de carburant ou d’un itinéraire choisi. Pour chaque station, sont indiqués les horaires d’ouverture, les carburants disponibles ou non et le moment de la mise à jour des informations. À 12h, les informations avaient été mises à jour à 9h19 le matin même. Sur l’application mobile Services-TotalEnergies, les ruptures de stock ne sont pas indiquées.

Pénurie Mon Essence

Ce site participatif répertorie les plus de 3.000 stations en rupture totale ou partielle. La carte est mise à jour très régulièrement, puisque Pénurie Mon Essence compte 31.000 contributions depuis le 6 octobre. Pour signaler une pénurie ou un réapprovisionnement, il faut créer un compte et passer par Essence&Co, qui est l’application mobile correspondante au site, sur laquelle on peut voir de quand datent les informations.

Gasoil Now

GasoilNow marche par géolocalisation et signale les carburants qui sont en rupture autour de vous ou sur votre itinéraire, ainsi que leur prix. L'interface est confortable et là aussi c’est participatif. L’application indique quand le signalement a été fait.

Les applis FuelFlash, SLMC et Waze

L'appli FuelFlash, téléchargée de nombreuses fois, et Station la Moins Chère fonctionnent sur le même principe. Sur Waze, il faut rentrer son carburant préféré dans les paramètres. Puis l’appli indique les stations les plus proches d’une localisation ou d’un itinéraire.