Pénuries de carburant : "La CFDT n’est pas tellement pour les grèves préventives", assure Laurent Berger

Les grèves dans les raffineries françaises ne sont pas nécessaires selon Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. "J’assume ça", déclare-t-il samedi sur France Inter. 19% des stations-service en France connaissent des difficultés d'approvisionnement en carburant. En cause, des mouvements de grève dans plusieurs raffineries en France. Le plus grand site de TotalEnergies, près du Havre (Seine-Maritime), est à l'arrêt. Les deux raffineries françaises de l'américain Esso-ExxonMobil sont aussi à l'arrêt, dans les deux cas à l'appel de la CGT, afin d'obtenir une hausse des salaires.

"Les salariés de Total et d’Exxon ont raison de revendiquer les augmentations salariales", estime toutefois le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger. "À Exxon, il y a des négociations qui se poursuivent jusqu’à aujourd’hui, précise le syndicaliste, il y a déjà un certain nombre d’acquis dans la négociation, on va continuer de se battre."

"Il faut trouver la voie de sortie"

"À Total, la négociation s’ouvre le 15 novembre", note Laurent Berger. "La CFDT n’est pas tellement pour les grèves préventives. Elle est pour agir au moment où l’on discute sur le sujet." La CGT réclame 10% d'augmentation sur 2022, 7% pour l'inflation, 3% pour "le partage de la richesse". La direction rappelle depuis le début qu'elle a octroyé des mesures salariales représentant une augmentation moyenne de 3,5% en 2022 et renvoie à une séance de négociations prévue le 15 novembre, pour les salaires de 2023.

"Il y a trois problèmes sur l’approvisionnement", poursuit le secrétaire général de la CFDT. "Il y a d’abord cette grève alors que des négociations doivent s’ouvrir, et on a le rapport de force nécessaire pour imposer des augmentations notamment à Total. Ensuite, il y a la pénurie de chauffeurs routiers. Le troisième, c’est cette ristourne opérée par Total."

Laurent Berger émet des réserves sur le mouvement lancé par la CGT. Il estime que le timing n’est pas le bon : "Il faut trouver la voie de sortie. Ça passe par des augmentations de salaires et le dialogue social. Quand on est une organisation syndicale, la CGT, dans ce secteur-là, qui décide de ne pas vouloir négocier vraiment et qui décide seulement le rapport de force sans aller au bout de la logique qui est de négocier et acter un compromis par un accord, on est dans cette situation."

Des restrictions dans plusieurs départements

Ce week-end, plusieurs préfectures ont mis en place des mesures de restrictions ou des accès prioritaires pour les services de sécurité et de secours. Il s'agit des préfectures de la Somme, du Nord, du Pas-de-Calais, du Val-d'Oise, des Vosges, de l'Aisne et du Vaucluse, d'après franceinfo . 42% des stations-service étaient en manque d'au moins un carburant dans le Pas-de-Calais vendredi, 43% dans le Nord.

De son côté, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu assure que "la situation devrait continuer à s'améliorer" ce week-end. Il lance un appel "au calme et à la responsabilité" sur franceinfo. À ce stade, il n'envisage pas de mettre en place des restrictions à l'échelle nationale.