Publicité

Réseaux sociaux "Pépite Sexiste", "Punchlinette", "Dans la bouche d'une fille"… cinq comptes Instagram qui traquent le sexisme Par Manon Derdevet, Salomé Pineda 16 min Partager

Sur Instagram des comptes suivis par des dizaines de milliers de personnes dénoncent le sexisme ordinaire - Capture d'écran Instagram : Dans la bouche d'une fille

De plus en plus de comptes fleurissent sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram pour dénoncer le sexisme ordinaire. En dénonçant les pratiques de certaines marques ou en rapportant des propos discriminants, ces comptes ont de plus en plus d'audience.

Des thés spécialement réservés aux femmes, des bons d'achat offerts aux femmes dans un centre commercial pour le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, ou le même modèle de rasoir, rose "pour femmes", vendu plus cher que celui "pour hommes", en bleu... Les comptes Instagram ne manquent pas de matière pour dénoncer le sexisme ordinaire. Des perles de la publicité qu' une association appelle : "Pépite Sexiste". C'est d'ailleurs son nom sur les réseaux sociaux. Ses comptes regroupent près de 370.000 abonnés. Et ce n'est pas le seul compte à mener ce combat. Pépite Sexiste dénonce "la fête des stéréotypes" le 8 mars Chaque année, la journée internationale des droits des femmes est l'occasion pour de nombreuses marques de ressortir des publicités toujours plus sexistes. "Chaque année c'est la 'fête de la femme', c'est la fête des stéréotypes", explique à France Inter Auriane Dumesnil, responsable de l'association "Pépite Sexiste", fondée il y a cinq ans. Elle reçoit une pluie de notifications de personnes "qui ont vu une publicité sur Facebook ou sur internet", dit-elle. Le 8 mars devient souvent "la fête de la femme", "la fête de la ménagère", s'indigne Auriane Dumesnil, "choquée par tant de récupération marketing". "Nous ce qu'on veut c'est des droits, pas des bons shopping", conclut-elle. Publicité Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise Sur Instagram, TikTok, Facebook ou Twitter, elle épingle avec humour ces marques qui utilisent ces stéréotypes, pour faire bouger les lignes du marketing. Si certaines se braquent, d'autres corrigent leurs copies comme une enseigne de 170 fleuristes. "On comprend que ça n'est pas pertinent de faire une opération commerciale sur une journée comme celle-là", réagit Nicolas Dubois, chargé de communication. "On est plutôt désolés", dit-il. Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise Des "Punchlinettes" pour répondre aux remarques sexistes D'autres comptes donnent aux femmes victimes de sexisme ordinaire des clés pour répondre. C'est le cas de @Punchlinettes qui compte 124.000 abonnés. Quasi quotidiennement, sa créatrice rend publiques

des remarques sexistes et donne aux abonnées des réponses contre ces discriminations. Par exemple à la remarque : "Tu ne vas pas sortir habillée en garçon !", elle répond : "Peut-être qu'habillée comme ça je serai payée 15,8% de plus !". Elle dénonce au passage les injonctions faites aux femmes sur le mariage, la maternité ou encore la pilosité. Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise "Dans la bouche d'une fille", des abonnées témoignent du sexisme au quotidien Certains comptes Instagram permettent aussi aux femmes de témoigner des discriminations et du sexisme qu'elles vivent au quotidien. Sur le compte @dans_la_bouche_dune_fille , un collectif de femmes témoignent du sexisme et des stéréotypes de genres. Elles retranscrivent ainsi des messages envoyés par les quelques 256.000 personnes qui suivent le compte. On peut y lire les remarques sexistes que ces femmes ont entendues de la part d'une mère, d'un frère ou d'un conjoint. Parmi elles : "Durant toute ta jeunesse, ta mère t'a répété : 'N'oublie pas, les seins sont des jouets pour les hommes, ils servent à ça." Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise "Préparez-vous pour la bagarre" : le sexisme dans les médias Sur son compte @ preparez_vous_pour_la_bagarre , l'autrice Rose Lamy dénonce le sexisme dans les médias. Elle affiche ainsi devant ses 218.000 abonnés les différents propos ou angles sexistes utilisés par les journaux, télévisions ou radios. Dernièrement elle a par exemple critiqué un article du journal Le Parisien intitulé : "Bayern-PSG : dans quel état émotionnel Hakimi, accusé de viol, va-t-il aborder la rencontre ?" Le footballeur du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, a en effet été mis en examen pour viol, le 3 mars dernier. Rose Lamy répond : "Ils sont tous pour les droits des femmes et des enfants tant que ça ne les prive pas d'un bon film aux César, d'une bonne BD à Angoulême, d'un bon match du PSG. Voilà comment les choses sont hiérarchisées." Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise "Sorcière ta mère" : les idées reçues sexistes dénoncées "Contre les injonctions et les injustices sexistes", @sorcieretamere reprend des "idées reçues" et des clichés et leur répond. Par exemple à l'idée reçue "Les femmes trans ne sont pas des vraies femmes", elle répond que "si quelqu'un s'identifie en tant que femme, peu importe le genre qui lui a été attribué à la naissance, peu importe son sexe, c'est une femme." De nombreux autres thèmes sont abordés sur ce compte suivi par 73.000 personnes comme les clichés autour de l'accouchement ou autour des protections périodiques. Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Vous trouvez cet article intéressant ? Faites-le savoir et partagez-le.